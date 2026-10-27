Squads United Tigers vs Yas Lions T10 Abu Dhabi T10 15.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Ahmed Iftikhar
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Ali Haider
batsman
Ali Umair
all rounder
Alikhil Ikram
wicket keeper
Ball Jake
bowler
Chowdhury Mirttunjoy
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Cutting Ben
all rounder
Fernando Avishka
batsman
Gabriel Shannon
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Holden Max
batsman
Howell Benny
all rounder
Ingram Colin
batsman
Kaleem Yasir
wicket keeper
Lewis Evin
batsman
Lintott Jacob
bowler
Little Joshua
bowler
Lynn Chris
batsman
Miller David
batsman
Munro Colin
batsman
Mustafa Rohan
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Nissanka Pathum
batsman
Pathirana Matheesha
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Sreesanth Shanthakumaran
bowler
Suri Chirag
batsman
Zazai Hazrat
batsman
Match has not started yet