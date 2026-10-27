Squads United Tigers vs Yas Lions T10 Abu Dhabi T10 15.11.2026

T10

BAN
BAN
YAS
YAS

Playing

BAN
BAN
YAS
YAS
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ahmed Iftikhar

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Ali Haider

batsman

Ali Umair

all rounder

Alikhil Ikram

wicket keeper

Ball Jake

bowler

Clarke Joe

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Cutting Ben

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Holden Max

batsman

Howell Benny

all rounder

Kaleem Yasir

wicket keeper

Lewis Evin

batsman

Lynn Chris

batsman

Mustafa Rohan

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

BAN
BAN
YAS
YAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet