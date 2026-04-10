Thomas Benjamin Abell

Thomas Benjamin Abell

batsman

Full name:Thomas Benjamin Abell
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lahore Qalandars

Somerset

Sunrisers Eastern Cape

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1222789
Innings7838
Overs571.48.110.0
Balls---
Maidens12210
Runs202428100
Wickets6422
Avg31.621450
SR53.5924.530
Eco3.543.4210
BB621
4w300
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1222789
Innings2152283
Not outs19118
Runs66606492075
Balls Faced135428181502
Avg33.9730.931.92
SR49.1879.33138.14
Fours90463193
Fifties34110
Sixies15149
Highest151106101
Hundreds1411

Thomas Benjamin Abell Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(17 ov.) 167/4

One-Day Cup

The Hundred

T20 Global Super League

Tom Abell News

View all

For those who are ready to get to know cricket player Tom Abell, we invite you to find out all the latest news about him: how the matches he participated in went, what training plan he follows, and which tournaments he will participate in.

OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

OI vs WF, Preview | Invincibles looking to come back from heartbreaking loss at Edgbaston

Oval Invincibles will be facing off against Welsh Fire in the 16th game of the Hundred Men’s on August 16 at Kennington Oval. While the two-time winners will be looking to come back after a heartbreaking loss, the Fire will be hoping to end their four-year drought against them.

Tom Abell03:43 PM, 09 August, 2025

WF vs LS, Preview | Welsh Fire and London Spirit eyeing comeback after disappointing first game

Tom Abell01:34 AM, 04 August, 2024

Men’s Hundred | Bairstow's fifty combined with Payne-Rauf's two-wicket haul clinches victory for Welsh Fire

Tom Abell03:06 AM, 07 February, 2024

SA20 | Twitter reacts to Malan’s heated debate with umpires after confusion over DRS and runout

Tom Abell10:38 PM, 02 February, 2024

‌SA20 | Twitter erupts after Shamsi's skillful revenge caves into a fiery act of rage in Paarl

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Rew, James

Rew, James

Faizan Khan, Mohammad

Faizan Khan, Mohammad

Miller, David

Miller, David

Baig, Mirza Tahir

Baig, Mirza Tahir

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Khan, Sajid

Khan, Sajid