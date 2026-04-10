Joe Michael Clarke

Joe Michael Clarke

wicket keeper

Full name:Joe Michael Clarke
Nationality:England
Date of Birth (Age):May 26, 1996 (26)
Zodiac Sign:Gemini
Height:178 cm
Hometown:Shrewsbury, Shropshire, UK
Jersey Number:33 (Worcestershire)
Batting Style:Right Handed Bat
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Melbourne Renegades

Melbourne Stars

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12162150
Innings200
Overs8.000
Balls---
Maidens000
Runs4800
Wickets000
Avg000
SR000
Eco600
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12162150
Innings20559147
Not outs1659
Runs734418463937
Balls Faced1231419892638
Avg38.8534.1828.52
SR59.6392.81149.24
Fours994184385
Fifties35924
Sixies2838176
Highest229139136
Hundreds2044

Joe Michael Clarke Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(4 ov.) 38/0

NOT

NOT

166

One-Day Cup

The Hundred

Joe Clarke News

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All the news from the world of cricket about Joe Clarke is presented for you here: all his wins and losses, results of past matches and participation in tournaments.

The Hundred | Birmingham Phoenix beat Manchester Originals in low-scoring inconsequential tie

The Hundred | Birmingham Phoenix beat Manchester Originals in low-scoring inconsequential tie

Birmingham Phoenix beat Manchester Originals by seven wickets in The Hundred Men’s 2025 campaign in Manchester. Captain Liam Livingstone’s two-wicket spell restricted the home side to a modest score before Ben Duckett and Joe Clarke made light work of the chase with enterprising knocks.

Joe Clarke01:23 AM, 26 July, 2024

The Hundred | David Willey and Josh Little’s bowling brilliance demolish Manchester Originals

Joe Clarke11:31 PM, 05 February, 2024

‌ILT20 | Bowlers storm in Sharjah as Knight Riders pepper Warriors to extend winning streak

Joe Clarke05:38 PM, 14 January, 2023

WATCH, BBL | Joe Clarke's roof-shot earns six runs to stir debate over bizarre Marvel Stadium rules

Joe Clarke10:35 AM, 25 December, 2021

BBL 2021-22 | WATCH: Tim David gets involved in a brain fade moment and ends up taking short run

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