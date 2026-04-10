County Championship
Nottinghamshire vs Glamorgan
County Championship
NOT
279
GLA
(32 ov.) 81/4
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Nottinghamshire vs Surrey
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
Surrey vs Nottinghamshire
County Championship
SUR
NOT
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Nottinghamshire vs Leicestershire
County Championship
NOT
LEI
Nottinghamshire vs Hampshire
County Championship
NOT
HAM
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR