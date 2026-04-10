Colin Alexander Ingram

Colin Alexander Ingram

batsman

Full name:Colin Alexander Ingram
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Mi Cape Town

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches319124199325
Innings10935471
Overs1.00624.1266.0162.1
Balls-----
Maidens005631
Runs170227514781284
Wickets00544339
Avg0042.1234.3732.92
SR0069.3537.1124.94
Eco1703.645.557.91
BB00544
4w00311
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches319124199325
Innings299218191317
Not outs31172145
Runs843210762882048068
Balls Faced10241621499190545839
Avg32.4226.2537.9548.2529.66
SR82.32129.6350.8890.61138.17
Fours82231049773725
Fifties31325248
Sixies10746177359
Highest12478190155127
Hundreds3018204

Colin Alexander Ingram Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(20 ov.) 161/9

One-Day Cup

Colin Ingram News

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If you are ready to find out all the latest information about cricketer Colin Ingram, then you are in luck as this is where you will learn all about the matches he has played in, what helps him win.

Reports | Imran Tahir to be only South African to participate in CPL 2020

Reports | Imran Tahir to be only South African to participate in CPL 2020

Imran Tahir will reportedly be the only South African to participate in CPL 2020, after five other players were unable to confirm travel arrangements in time to be in Trinidad by August 1. Players were expected to arrive in Trinidad by August 1 to observe a 14-day quarantine period.

Colin Ingram07:54 PM, 04 May, 2019

DC vs RR | Meme Report - Amit Mishra, Rishabh Pant heroics ensure Rajasthan Royals out of IPL 2019

Colin Ingram07:00 PM, 04 May, 2019

DC vs RR | Player Ratings: Rishabh Pant, Amit Mishra help Delhi Capitals overhaul Rajasthan Royals challenge

Colin Ingram11:02 PM, 01 May, 2019

CSK vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer’s valliant fight in vain as Delhi Capitals lose to Chennai Super Kings by 80 runs

Colin Ingram08:14 PM, 28 April, 2019

DC vs RCB | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer fifties guide Delhi Capitals to 16-run win

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