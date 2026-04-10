Benny Alexander Cameron Howell

Benny Alexander Cameron Howell

all rounder

Full name:Benny Alexander Cameron Howell
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Hampshire

Nottinghamshire

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8687184
Innings10369164
Overs1075.5517.1567.2
Balls---
Maidens23882
Runs322226984160
Wickets9679179
Avg33.5634.1523.24
SR67.2339.2719.01
Eco2.995.217.33
BB835
4w203
5w101
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8687184
Innings13673150
Not outs131445
Runs337820902391
Balls Faced621522931788
Avg27.4635.4222.77
SR54.3591.14133.72
Fours405141176
Fifties18136
Sixies435593
Highest16312257
Hundreds210

Benny Alexander Cameron Howell Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

(20 ov.) 166/8

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

(19 ov.) 186/3

KEN

KEN

One-Day Cup

The Hundred

Benny Howell News

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If you are ready to know everything first hand about cricketer Benny Howell, then you are in luck, as here is all the information about him, from his training plan, to statistics of past matches and what incidents happened on the field.

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