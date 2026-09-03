Squads Lions vs Limpopo T20 CSA T20 Challenge 24.10.2026

T20

LIO
LIO
LIM
LIM

Playing

LIO
LIO
LIM
LIM
First TeamSecond Team
Esterhuizen Connor

wicket keeper

Hermann Ronan

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Bench

LIO
LIO
LIM
LIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet