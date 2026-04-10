Codi Ethan Yusuf

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Hampshire vs Glamorgan
County Championship
HAM
GLA
(96 ov.) 353/1
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Surrey vs Hampshire
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Glamorgan vs Hampshire
County Championship
GLA
HAM
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Nottinghamshire vs Hampshire
County Championship
NOT
HAM
Leicestershire vs Hampshire
County Championship
LEI
HAM
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS