Codi Ethan Yusuf

Codi Ethan Yusuf

bowler

Full name:Codi Ethan Yusuf
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Durham

Hampshire

Lions

Paarl Royals

Pretoria Capitals

Sa Emerging

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches151422
Innings271421
Overs326.088.569.5
Balls---
Maidens6250
Runs1169413601
Wickets402814
Avg29.2214.7542.92
SR48.919.0329.92
Eco3.584.648.6
BB742
4w220
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches151422
Innings19713
Not outs239
Runs2467670
Balls Faced53114975
Avg14.471917.5
SR46.325193.33
Fours2940
Fifties100
Sixies621
Highest842825
Hundreds000

Codi Ethan Yusuf Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Twala, Musa

Twala, Musa

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Orr, Ali

Orr, Ali

Miller, David

Miller, David

Sipamla, Lutho

Sipamla, Lutho

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Maphaka, Tetelo

Maphaka, Tetelo

Alsop, Tom

Alsop, Tom