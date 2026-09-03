Squads Lions vs Northern Cape T20 CSA T20 Challenge 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
Dawood Junaid
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Fortuin Bjorn
bowler
Hamza Zubayr
batsman
Hermann Ronan
wicket keeper
Magala Sisanda
bowler
Makwetu Wandile
wicket keeper
Moreki Tshepo
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Peter Nqabayomzi
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Siboto Malusi
bowler
Sipamla Lutho
bowler
van Biljon Marco
all rounder
van Buuren Mitchell
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet