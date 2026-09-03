Squads North West Dragons vs Northern Cape T20 CSA T20 Challenge 25.10.2026

T20

NOW
NOW
NOC
NOC

Playing

NOW
NOW
NOC
NOC
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Bench

NOW
NOW
NOC
NOC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet