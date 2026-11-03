Squads Central Hinds vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 16.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Apperley Aniela
batsman
Bates Suzie
all rounder
Atkinson Georgia
bowler
Black Emma
bowler
Bartlett Ocean
all rounder
Blakely Caitlin
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Browning Anna
all rounder
Foreman Grace
no information yet
Carson Eden J
bowler
Gaging Kate
wicket keeper
Cuttance Harriet
all rounder
Green Claudia
bowler
Deerness Chloe
bowler
Kumar Ashtuti
bowler
Gain Olivia
batsman
Mair Rosemary
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
McLeod Emma
batsman
James Bella
wicket keeper
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Kotkamp Lousia
bowler
Pedersen Cate
batsman
Leydon-Davis Felicity
bowler
Rowe Hannah
bowler
Parry Isy
no information yet
Smith Bryony
all rounder
Watkins PJ
no information yet
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Wilson Saffron
all rounder
Treder Abby
no information yet
Match has not started yet