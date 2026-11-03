Squads Central Hinds vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 16.01.2027

T20

CEN
CEN
OTA
OTA

Playing

CEN
CEN
OTA
OTA
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Browning Anna

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Cuttance Harriet

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

James Bella

wicket keeper

Parry Isy

no information yet

Smith Bryony

all rounder

Watkins PJ

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Treder Abby

no information yet

Bench

CEN
CEN
OTA
OTA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet