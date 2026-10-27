Squads Assam vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

ASM
ASM
AND
AND

Playing

ASM
ASM
AND
AND
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Das Rishav

batsman

Dey Saurav

all rounder

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Roy Bishal

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Roy Sibsankar

all rounder

Sasikanth KV

all rounder

Sarma Kunal

no information yet

Sengupta Akash

all rounder

Bench

ASM
ASM
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet