Squads Assam vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhury Avinav
bowler
Akhil Shambu
bowler
Das Denish Paramananda
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Das Pallavkumar
batsman
Bhui Ricky
batsman
Das Rishav
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Dey Saurav
all rounder
Kumar Dheeraj
batsman
Dutta Mrinmoy
bowler
Mohan Lalith
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Raj Prithvi
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Lachit Sunil Girik
bowler
Parag Riyan
all rounder
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Roy Bishal
no information yet
Saiteja Kavuri
all rounder
Roy Erik Carfew
batsman
Sandeep Y
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Saikia Pradyuman
batsman
Shinde Karan
batsman
Sarma Kunal
no information yet
Stephen Cheepurapalli
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Tapaswi Pinninti
batsman
Singh Rahul
bowler
Match has not started yet