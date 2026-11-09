Squads Chandigarh vs Rajasthan T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

CHA
CHA
RAJ
RAJ

Playing

CHA
CHA
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Garhwal Aditya

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Kashyap Vishu

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Pannu Arjit

no information yet

Rana Akshit

wicket keeper

Singh Abhishek

no information yet

Sudan Akash

all rounder

Bench

CHA
CHA
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet