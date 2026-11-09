Squads Chandigarh vs Rajasthan T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Choudhary Aniket
bowler
Azad Arjun
batsman
Garhwal Aditya
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Garhwal Shubham
batsman
Bhambri Shivam
batsman
Gupta Arjit
batsman
Kaila Karan
bowler
Khan Salman Faruk
batsman
Kashyap Vishu
all rounder
Lomror Mahipal
all rounder
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Pannu Arjit
bowler
Suthar Manav
bowler
Pannu Arjit
no information yet
Puri Gaurav
batsman
Rana Akshit
wicket keeper
Sharma Sandeep
bowler
Singh Abhishek
no information yet
Singh Mandeep Wazir
bowler
Sudan Akash
all rounder
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet