Squads Jammu And Kashmir vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Joshi Gaurav
no information yet
Khajuria Shubham
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Lotra Sahil
bowler
Khan Nawaz
no information yet
Malik Henan
batsman
Kumar Babul
bowler
Malik Umran
bowler
Kumar Sachin
no information yet
Mushtaq Abid
bowler
Nigrodh Sharman
no information yet
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Parmar Anujit
no information yet
Nabi Aquib
bowler
Raj Akash Bibhuti
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Raj Harsh Mukesh
bowler
Pundir Shubham
all rounder
Raj Malay Mritunjay
all rounder
Rashid Fazil
wicket keeper
Saket Abhijeet
bowler
Salam Rasikh
bowler
Saurabh Bipin
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Singh Ankit Indrasan
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Singh Harsh
batsman
Singh Yudhvir
all rounder
Singh Paramjit
no information yet
Match has not started yet