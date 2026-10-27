Squads Jammu And Kashmir vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

JAK
JAK
BIH
BIH

Playing

JAK
JAK
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Joshi Gaurav

no information yet

Khan Nawaz

no information yet

Kumar Sachin

no information yet

Nigrodh Sharman

no information yet

Parmar Anujit

no information yet

Pundir Shubham

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Ankit Indrasan

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Singh Paramjit

no information yet

Bench

JAK
JAK
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet