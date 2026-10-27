Match details Jammu And Kashmir vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

JAK
JAK
SAU
SAU

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, November 18, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersIqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
Benchno information yet

Saurashtra Squad

PlayersBhut Parth, Chudasama Yuvraj, Desai Harvik, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Jackson Sheldon, Jadeja Vishvaraj, Jani Chirag, Karia Pranav, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Patel Kushang Dineshbhai, Unadkat Jaydev
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet