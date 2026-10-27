Match details Jammu And Kashmir vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, November 18, 2026 11:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jammu And Kashmir Squad
|Players
|Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
|Bench
|no information yet
Saurashtra Squad
|Players
|Bhut Parth, Chudasama Yuvraj, Desai Harvik, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Jackson Sheldon, Jadeja Vishvaraj, Jani Chirag, Karia Pranav, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Patel Kushang Dineshbhai, Unadkat Jaydev
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet