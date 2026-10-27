Squads Jammu And Kashmir vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

JAK
JAK
SAU
SAU

Playing

JAK
JAK
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Pundir Shubham

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Mankad Prerak

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet