Squads Jammu And Kashmir vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Bhut Parth
all rounder
Khajuria Shubham
batsman
Chudasama Yuvraj
bowler
Lotra Sahil
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Malik Henan
batsman
Gajjar Sammar
bowler
Malik Umran
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Mushtaq Abid
bowler
Gohil Jay
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Jackson Sheldon
wicket keeper
Nabi Aquib
bowler
Jadeja Vishvaraj
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Jani Chirag
all rounder
Pundir Shubham
all rounder
Karia Pranav
bowler
Rashid Fazil
wicket keeper
Kotak Hetvik
batsman
Salam Rasikh
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Samad Abdul
batsman
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Match has not started yet