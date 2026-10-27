Match details Jammu And Kashmir vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

JAK
JAK
TAN
TAN

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, November 16, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersIqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
Benchno information yet

Tamil Nadu Squad

PlayersChakravarthy Varun, G Ajitesh, Jagadeesan Narayan, Khan Shahrukh, Kishore Sai, Mohammed M, Natarajan Thangarasu, Sudharsan Sai, Sundar Washington
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet