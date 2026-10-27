Match details Jammu And Kashmir vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 16, 2026 05:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jammu And Kashmir Squad
|Players
|Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
|Bench
|no information yet
Tamil Nadu Squad
|Players
|Chakravarthy Varun, G Ajitesh, Jagadeesan Narayan, Khan Shahrukh, Kishore Sai, Mohammed M, Natarajan Thangarasu, Sudharsan Sai, Sundar Washington
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet