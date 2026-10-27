Squads Jammu And Kashmir vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

JAK
JAK
TAN
TAN

Playing

JAK
JAK
TAN
TAN
First TeamSecond Team
G Ajitesh

wicket keeper

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Pundir Shubham

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet