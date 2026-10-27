Squads Jammu And Kashmir vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Chakravarthy Varun
bowler
Khajuria Shubham
batsman
G Ajitesh
wicket keeper
Lotra Sahil
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Malik Henan
batsman
Khan Shahrukh
batsman
Malik Umran
bowler
Kishore Sai
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Mohammed M
bowler
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Natarajan Thangarasu
bowler
Nabi Aquib
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Sundar Washington
all rounder
Pundir Shubham
all rounder
Rashid Fazil
wicket keeper
Salam Rasikh
bowler
Samad Abdul
batsman
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Match has not started yet