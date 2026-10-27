Match details Maharashtra vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

MAH
MAH
AND
AND

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, November 26, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Maharashtra Squad

PlayersBachhav Satyajeet, Bawne Ankit, Bhandari Mandar, Gaikwad Ruturaj, Ghosh Ramakrishna, Hangargekar Rajvardhan, Jadhav Kedar, Kazi Azim, Kulkarni Arshin, Mhatre Siddharth, Naik Nikhil, Ostwal Vicky, Pandit Sunny, Pawale Vijay, Rathod Rushabh, Shinde Dhanraj, Solanki Prashant
Benchno information yet

Andhra Squad

PlayersAkhil Shambu, Bharat Srikar, Bhui Ricky, Hebbar Ashwin, Kumar Dheeraj, Mohan Lalith, Raj Prithvi, Rasheed Shaik, Reddy Maramreddy Harishankar, Reddy Maramreddy Hemanth, Saiteja Kavuri, Sandeep Y, Sasikanth KV, Shinde Karan, Stephen Cheepurapalli, Tapaswi Pinninti
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet