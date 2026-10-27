Match details Maharashtra vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, November 26, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Maharashtra Squad
|Players
|Bachhav Satyajeet, Bawne Ankit, Bhandari Mandar, Gaikwad Ruturaj, Ghosh Ramakrishna, Hangargekar Rajvardhan, Jadhav Kedar, Kazi Azim, Kulkarni Arshin, Mhatre Siddharth, Naik Nikhil, Ostwal Vicky, Pandit Sunny, Pawale Vijay, Rathod Rushabh, Shinde Dhanraj, Solanki Prashant
|Bench
|no information yet
Andhra Squad
|Players
|Akhil Shambu, Bharat Srikar, Bhui Ricky, Hebbar Ashwin, Kumar Dheeraj, Mohan Lalith, Raj Prithvi, Rasheed Shaik, Reddy Maramreddy Harishankar, Reddy Maramreddy Hemanth, Saiteja Kavuri, Sandeep Y, Sasikanth KV, Shinde Karan, Stephen Cheepurapalli, Tapaswi Pinninti
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet