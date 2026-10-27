Squads Maharashtra vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Akhil Shambu
bowler
Bawne Ankit
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Bhandari Mandar
batsman
Bhui Ricky
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Kumar Dheeraj
batsman
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Mohan Lalith
bowler
Jadhav Kedar
batsman
Raj Prithvi
bowler
Kazi Azim
all rounder
Rasheed Shaik
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Mhatre Siddharth
batsman
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Naik Nikhil
wicket keeper
Saiteja Kavuri
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Sandeep Y
batsman
Pandit Sunny
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Pawale Vijay
all rounder
Shinde Karan
batsman
Rathod Rushabh
wicket keeper
Stephen Cheepurapalli
bowler
Shinde Dhanraj
all rounder
Tapaswi Pinninti
batsman
Solanki Prashant
bowler
Match has not started yet