Squads Maharashtra vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

MAH
MAH
AND
AND

Playing

MAH
MAH
AND
AND
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Pandit Sunny

all rounder

Sasikanth KV

all rounder

Pawale Vijay

all rounder

Rathod Rushabh

wicket keeper

Shinde Dhanraj

all rounder

Bench

MAH
MAH
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet