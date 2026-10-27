Squads Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Abhinay Kanwar
bowler
Chouhan Rishabh
batsman
Arora Vaibhav
bowler
Hirwani Mihir
bowler
Bains Ankush
wicket keeper
Iyer Venkatesh
all rounder
Chopra Prashant
batsman
Jain Saransh
bowler
Dagar Mayank
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
Dhawan Rishi
all rounder
Khan Avesh
bowler
Galetiya Vinay
all rounder
Khan Mohd Arshad
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Khejroliya Kulwant
bowler
Guleria Arpit
bowler
Patidar Rajat
batsman
Jaiswal Pankaj
no information yet
Sahani Parth
batsman
Jaiswal Pankaj
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Jamwal Ayush
bowler
Solanki Sagar
all rounder
Kalia Hritik
no information yet
Thakur Rakesh
wicket keeper
Negi Mukul
batsman
Match has not started yet