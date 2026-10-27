Squads Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

MAP
MAP
HIM
HIM

Playing

MAP
MAP
HIM
HIM
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Dagar Mayank

all rounder

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Jaiswal Pankaj

no information yet

Jaiswal Pankaj

all rounder

Solanki Sagar

all rounder

Kalia Hritik

no information yet

Thakur Rakesh

wicket keeper

Negi Mukul

batsman

Bench

MAP
MAP
HIM
HIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet