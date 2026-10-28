Squads Mizoram vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Jehu
wicket keeper
Arun Singh Vikash
bowler
Biakthanpuia J
batsman
Chakraborty Supriyo
bowler
Cariappa KC
bowler
Deobrat Singh Kumar
batsman
Chopra Agni
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Chowdhury Rohan
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Kumar Vikash
batsman
Nadeem Shahbaz
bowler
Lalbiakvela G
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Lalhriatrenga
batsman
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Lalhruaizela
batsman
Roy Anukul
all rounder
Lalmuanzuala F
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Lalthankhuma Joseph
batsman
Shukla Rahul
bowler
Ralte Lalhruai
bowler
Singh Aditya
all rounder
Ralte Remruatdika
batsman
Singh Virat
batsman
Ralte Rosiamliana
all rounder
Tiwary Saurabh
batsman
Singh Gaurav
bowler
Vishal Vikash
batsman
Vanlalremruata Tc
bowler
Match has not started yet