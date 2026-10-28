Squads Mizoram vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

MIZ
MIZ
JHA
JHA

Playing

MIZ
MIZ
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Anderson Jehu

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Chowdhury Rohan

all rounder

Pankaj Kumar

wicket keeper

Roy Anukul

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Bench

MIZ
MIZ
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet