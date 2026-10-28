Match details Rajasthan Royals vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, November 14, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Rajasthan Royals Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Uttar Pradesh Squad
|Players
|Chikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Sawai Mansingh Stadium
|City
|Jaipur
|Capacity
|23185
|Ends
|Van Vihar Colony End
|Hosts to
|Garh Ganesh Temple End
Match has not started yet