Match details Rajasthan Royals vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

Jaipur

RR
RR
UTP
UTP

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rajasthan Royals Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChikara Swastik, Dayal Yash, Dhankar Jasmer, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Kaushik Madhav, Khan Mohsin, Kumar Bhuvneshwar, Rai Atal Bihari Vipin, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Sharma Karan, Singh Rinku, Singh Shiva, Tyagi Kartik, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Prince
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSawai Mansingh Stadium
CityJaipur
Capacity23185
EndsVan Vihar Colony End
Hosts toGarh Ganesh Temple End

Match has not started yet