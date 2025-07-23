T20i Cricket League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
T20 Series India vs Sri Lanka 2026Dec 22, 2026Dec 27, 2027

T20 Series South Africa vs Bangladesh 2026

Dec 10, 2026Dec 13, 2026

T20 Series India vs. West Indies 2026

Oct 06, 2026Oct 17, 2026

T20I Series England vs Sri Lanka 2026

Sep 15, 2026Sep 19, 2026

T20 Series England Lions vs Sri Lanka 2026

Sep 11, 2026Sep 13, 2026
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026Aug 14, 2026Aug 21, 2026

T20 Series Sri Lanka vs Pakistan, Women 2026

Jul 31, 2026Aug 04, 2026
T20 Series Zimbabwe vs India 2026Jul 23, 2026Jul 26, 2026
T20 Global Super League 2026Jul 23, 2026Aug 02, 2026
T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh 2026Jul 15, 2026Jul 19, 2026
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026Jul 08, 2026Jul 15, 2026

T20 Series Finland vs Portugal 2026

Jul 03, 2026Jul 05, 2026
T20 Series England vs India 2026Jul 01, 2026Jul 11, 2026

T20 Series Sweden vs Portugal 2026

Jul 01, 2026Jul 02, 2026
T20 Series Ireland vs India 2026Jun 26, 2026Jun 28, 2026
T20 Central Europe Cup 2026Jun 26, 2026Jun 28, 2026
T20 Central Europe Cup, Women 2026Jun 26, 2026Jun 28, 2026

T20 KPL Cup 2026

Jun 26, 2026Jul 07, 2026

U19 T20 India vs Sri Lanka, Women 2026

Jun 22, 2026Jun 28, 2026
T20 Asia Pacific Champions Trophy 2026Jun 22, 2026Jun 26, 2026
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026Jun 21, 2026Jun 28, 2026

T20 Series England A vs India A, Women 2026

Jun 20, 2026Jun 25, 2026

T20 Necos Cup National, Women 2026

Jun 20, 2026Jun 28, 2026
T20 Continental Cup 2026Jun 19, 2026Jun 21, 2026

T20 Denmark vs Germany 2026

Jun 18, 2026Jun 20, 2026
Namibia T20 Tri-Series 2026Jun 18, 2026Jun 23, 2026

T20 Series Bangladesh vs. Australia 2026

Jun 17, 2026Jun 21, 2026

T20 Series West Indies vs Sri lanka 2026

Jun 12, 2026Jun 15, 2026
ICC T20 World Cup, Women 2026Jun 12, 2026Jul 05, 2026
T20 Viking Cup 2026Jun 11, 2026Jun 14, 2026
European Cricket Series T10 Switzerland Edition 2026Jun 11, 2026Jun 15, 2026
Kwibuka T20 Tournament, Women 2026Jun 10, 2026Jun 21, 2026
T20 ACC Premier Cup, Women 2026Jun 03, 2026Jun 13, 2026

T20 Eswatini Tri Series 2026

Jun 02, 2026Jun 07, 2026

T20 Asian Games, Qualifier 2026

May 31, 2026Jun 09, 2026
T20 Series England vs India, Women 2026May 28, 2026Jun 02, 2026

T20 Scotland Tri-Series, Women 2026

May 28, 2026Jun 04, 2026
T20 Ireland Tri-Series, Women 2026May 28, 2026Jun 04, 2026

T20 Asian Games, Women, Qualifier 2026

May 25, 2026May 31, 2026
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026May 23, 2026May 31, 2026

T20 Series Sri Lanka A vs New Zealand A, Women 2026

May 21, 2026May 25, 2026
T20 Series England vs New Zealand, Women 2026May 20, 2026May 25, 2026
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026May 16, 2026May 23, 2026

T20 Series Pakistan vs Zimbabwe, Women 2026

May 12, 2026May 15, 2026

T20 East African Safari Challenge 2026

May 11, 2026Jun 02, 2026

T20 Series Cyprus vs Finland 2026

May 08, 2026May 09, 2026

T20 Series Romania vs Bulgaria 2026

May 08, 2026May 10, 2026
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026May 08, 2026May 18, 2026
Trinidad T20 Festival 2026May 07, 2026May 23, 2026

T20 Hong Kong Tri-Series, Women 2026

May 07, 2026May 11, 2026

T20 Series Malta vs Gibraltar 2026

May 07, 2026May 09, 2026

T20 Japan Premier League 2026

May 02, 2026May 04, 2026

T20 Series Malaysia vs Indonesia 2026

May 01, 2026May 05, 2026

T20 Series Denmark vs Jersey 2026

May 01, 2026May 02, 2026

T20 Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women 2026

Apr 28, 2026May 02, 2026

T20 Series Bangladesh vs. New Zealand 2026

Apr 27, 2026May 02, 2026

T20 Series Cyprus vs Croatia, Women 2026

Apr 24, 2026Apr 25, 2026

T20 BIFA Cup, Women 2026

Apr 22, 2026Apr 27, 2026

UAE tour of Nepal 2026

Apr 20, 2026Apr 21, 2026

T20 Series Jersey vs Scotland A 2026

Apr 18, 2026Apr 19, 2026

T20 Challenge Trophy, Women 2026

Apr 18, 2026May 01, 2026

T20 Series South Africa vs. India, Women 2026

Apr 17, 2026Apr 27, 2026

T20 Series Namibia vs Scotland 2026

Apr 15, 2026Apr 18, 2026

T20 Easter Womens Cup 2026

Apr 09, 2026Apr 15, 2026

T20 Series Indonesia vs Sweden 2026

Apr 07, 2026Apr 13, 2026

T20 Kalahari Tournament, Women 2026

Apr 06, 2026Apr 11, 2026

T20 Portugal Tri-Series 2026

Apr 05, 2026Apr 09, 2026

T20 Brisbane Champions League 2026

Apr 04, 2026Apr 18, 2026

T20 Central American Championship 2026

Apr 02, 2026Apr 05, 2026

T20 Series Malaysia A vs Hong Kong A 2026

Apr 02, 2026Apr 05, 2026

U19 T20 Australia Tri-Series, Women 2026

Apr 02, 2026Apr 18, 2026
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B 2026Mar 24, 2026Mar 29, 2026
T20 Series Namibia vs. Uganda 2026Mar 21, 2026Mar 21, 2026

T20 Nigeria Invitational Tournament, Women 2026

Mar 20, 2026Mar 28, 2026

T20 International Diamond Premier League 2026

Mar 19, 2026Mar 21, 2026

T20 Series West Indies vs Australia, Women 2026

Mar 19, 2026Mar 23, 2026

T20 Series Namibia A vs Uganda 2027

Mar 18, 2026Mar 21, 2026
T20I Series New Zealand vs South Africa, Women 2026Mar 15, 2026Mar 25, 2026
T20 Series New Zealand vs South Africa 2026Mar 15, 2026Mar 25, 2026

T20 Series Cyprus vs Austria 2026

Mar 14, 2026Mar 16, 2026

T20 Series Afghanistan vs Sri Lanka 2026

Mar 13, 2026Mar 17, 2026

T20 Series Botswana vs Lesotho 2026

Mar 12, 2026Mar 15, 2026

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier B 2026

Mar 08, 2026Mar 15, 2026

T20 Series Malaysia vs Bahrain 2026

Mar 07, 2026Mar 10, 2026
Legends Cricket League 2026Mar 06, 2026Mar 25, 2026

T20 Series West Indies vs Sri Lanka, Women 2026

Feb 28, 2026Mar 03, 2026

T20 Thailand Open 2026

Feb 25, 2026Feb 28, 2026

T20 Series Hong Kong vs Kuwait 2026

Feb 25, 2026Mar 01, 2026
T20 Series New Zealand vs Zimbabwe, Women 2026Feb 25, 2026Mar 01, 2026

T20 Series England Lions vs Pakistan A 2026

Feb 20, 2026Feb 24, 2026
T20 Series Australia vs. India, Women 2026Feb 15, 2026Feb 21, 2026

T20 Asia Cup Rising Stars, Women 2026

Feb 13, 2026Feb 22, 2026

T20 Series Qatar vs Bahrain 2026

Feb 10, 2026Feb 15, 2026
T20 Series South Africa vs Pakistan, Women 2025Feb 10, 2026Feb 16, 2026

T20 Series Qatar vs Oman, Women 2026

Feb 09, 2026Feb 14, 2026
T20 World Cup 2026Feb 07, 2026Mar 08, 2026

T20 Series Oman vs Denmark, Women 2026

Feb 03, 2026Feb 07, 2026

T20 Premier League, Women 2026

Feb 01, 2026Mar 15, 2026
Hong Kong T20 Premier League 2026Feb 01, 2026Mar 15, 2026

T20 Series Sri Lanka vs England 2026

Jan 30, 2026Feb 03, 2026

T20 Series UAE vs. Ireland 2026

Jan 29, 2026Jan 31, 2026
T20 Series Pakistan vs. Australia 2026Jan 29, 2026Feb 01, 2026
T20 Series South Africa vs West Indies 2026Jan 27, 2026Jan 31, 2026

T20 Series Ireland vs Italy 2026

Jan 23, 2026Jan 26, 2026
T20 Series India vs New Zealand 2026Jan 21, 2026Jan 31, 2026

T20 Series Afghanistan vs West Indies 2026

Jan 19, 2026Jan 22, 2026
ICC Women's T20 World Cup Qualifier 2026Jan 18, 2026Feb 03, 2026

T20 Series Sri Lanka vs Pakistan 2026

Jan 07, 2026Jan 11, 2026
T20 Series Indonesia vs Cambodia 2025Dec 23, 2025Dec 29, 2026

T20 Series Bhutan vs Myanmar 2025

Dec 23, 2025Dec 29, 2026

T20 Series India vs Sri Lanka, Women 2025

Dec 21, 2025Dec 30, 2026

T20 SEA Games Women 2025

Dec 15, 2025Dec 19, 2025

T20 Gulf Championship, Women 2025

Dec 12, 2025Dec 19, 2025

T20 All Stars Series, Women 2025

Dec 12, 2025Dec 14, 2025

T20 SEA Games 2025

Dec 09, 2025Dec 13, 2025
T20I Series India vs South Africa 2025Dec 09, 2025Dec 19, 2025

T20 Series Bhutan vs Bahrain 2025

Dec 08, 2025Dec 14, 2025

T20 Oman Triangular Series, Women 2026

Dec 06, 2025Dec 08, 2025
T20 Series South Africa vs Ireland, Women 2025Dec 05, 2025Dec 10, 2025
T20 West Africa Trophy 2025Dec 04, 2025Dec 14, 2025
International League T20 25/26Dec 02, 2025Jan 04, 2026

T20 Series Argentina vs Brazil 2025

Nov 28, 2025Nov 30, 2025
T20 Series Bangladesh vs Ireland 2025Nov 27, 2025Dec 02, 2025

T20 Series Singapore vs Myanmar, Women 2025

Nov 27, 2025Nov 30, 2025

T 20 Mini Southeast Asian Games 2025

Nov 24, 2025Dec 01, 2025

Over 40s World Cup 2025

Nov 21, 2025Dec 01, 2025

T20 Emerging Nations Trophy, Women 2025

Nov 20, 2025Nov 30, 2025

T20 Series Indonesia vs Bahrain 2025

Nov 18, 2025Nov 21, 2025
T20 Pakistan Tri-Series 2025Nov 17, 2025Nov 29, 2025
T20 Asia Cup Rising Stars 2025Nov 14, 2025Nov 23, 2025

T20 Thailand Quadrangular Series, Women 2025

Nov 14, 2025Nov 17, 2025

T20 Series Qatar vs Hong Kong 2025

Nov 12, 2025Nov 13, 2025

T20 Series Qatar vs Afghanistan 2025

Nov 08, 2025Nov 11, 2025

T20 Indonesia Tri-Series 2025

Nov 06, 2025Nov 14, 2025
T20 Series New Zealand vs. West Indies 2025Nov 05, 2025Nov 13, 2025

T20 Series Cyprus vs Bulgaria 2025

Nov 03, 2025Nov 03, 2025

T20 Cyprus Tri-Series 2025

Oct 31, 2025Nov 02, 2025

T20 Series Tanzania vs Canada, Women 2025

Oct 30, 2025Nov 05, 2025

T20 South American Championship 2025

Oct 30, 2025Nov 02, 2025
T20 Series Zimbabwe vs Afghanistan 2025Oct 29, 2025Nov 02, 2025
T20 Series Australia vs. India 2025Oct 29, 2025Nov 08, 2025
T20 Series Pakistan vs South Africa 2025Oct 28, 2025Nov 01, 2025
T20 Series Bangladesh vs West Indies 2025Oct 27, 2025Nov 01, 2025

T20 Series Uganda vs Canada, Women 2025

Oct 20, 2025Oct 26, 2025
T20 Series New Zealand vs. England 2025Oct 18, 2025Oct 23, 2025

T20 Series Romania vs Sweden 2025

Oct 18, 2025Oct 19, 2025

T20 Series Romania vs Austria 2025

Oct 18, 2025Oct 19, 2025

T20 Series Zimbabwe Academy vs MCC 2025

Oct 14, 2025Oct 15, 2025

T20 Series Namibia vs South Africa 2025

Oct 11, 2025Oct 11, 2025
T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final 2025Oct 08, 2025Oct 17, 2025

T20 Series Rhinos vs MCC 2025

Oct 06, 2025Oct 06, 2025
T20 Series Zimbabwe vs UAE, Women 2025Oct 05, 2025Oct 06, 2025
T20 Series Afghanistan vs. Bangladesh 2025Oct 02, 2025Oct 05, 2025
T20I Series New Zealand vs Australia 2025Oct 01, 2025Oct 04, 2025
T20 Kuwait tour of Oman 2025Sep 29, 2025Sep 30, 2025
T20 World Cup, Africa Qualifier, Regional Final 2025Sep 26, 2025Oct 04, 2025
T20 Series Nepal vs West Indies 2025Sep 25, 2025Sep 30, 2025
T20 Series Oman vs Kerala 2025Sep 22, 2025Sep 26, 2025
U19 T20 Series Sri Lanka vs Australia, Women 2025Sep 20, 2025Sep 30, 2025
T20 Series Ireland vs England 2025Sep 17, 2025Sep 21, 2025
T20 Series Namibia vs Zimbabwe 2025Sep 15, 2025Sep 18, 2025
T20 Series Eswatini vs Mozambique 2025Sep 12, 2025Sep 14, 2025
T20 Series England vs. South Africa 2025Sep 10, 2025Sep 14, 2025
T20 Asia Cup 2025Sep 09, 2025Sep 28, 2025
ICC T20 World Cup, East Asia Pacific Qualifier, Women 2025Sep 08, 2025Sep 15, 2025
T20 Series Fiji vs Japan, Women 2025Sep 05, 2025Sep 06, 2025
T20 Series Zimbabwe vs Sri Lanka 2025Sep 03, 2025Sep 07, 2025
ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Women 2025Aug 31, 2025Sep 06, 2025
T20 Series Bangladesh vs Netherlands 2025Aug 30, 2025Sep 03, 2025
T20 UAE Tri-Series 2025Aug 29, 2025Sep 07, 2025
T20 Guernsey Tri-Series 2025Aug 29, 2025Aug 31, 2025
T20 Nordic Cup, Women 2025Aug 29, 2025Aug 31, 2025
T20 Hungary Tri-Series 2025Aug 29, 2025Aug 31, 2025
T20 Series Bangladesh vs India 2025Aug 26, 2025Aug 31, 2025
T20 World Cup European Qualifier Women 2025Aug 20, 2025Aug 27, 2025
T20 Norway Tri-Series 2025Aug 17, 2025Aug 17, 2025
T20 Series Australia vs. South Africa 2025Aug 10, 2025Aug 16, 2025
T20 Series Croatia vs Cyprus 2025Aug 07, 2025Aug 08, 2025
T20 Series Sweden vs France 2025Aug 07, 2025Aug 07, 2025
T20 Series Ireland vs Pakistan, Women 2025Aug 06, 2025Aug 11, 2025
T20 Series Estonia vs Switzerland 2025Aug 02, 2025Aug 03, 2025
T20 Series West Indies vs Pakistan 2025Jul 31, 2025Aug 04, 2025
T20 Budapest Cup 2025Jul 25, 2025Jul 27, 2025
T20 Series Estonia vs Finland 2025Jul 25, 2025Jul 27, 2025
T20 Series Ireland vs Zimbabwe, Women 2025Jul 20, 2025Jul 23, 2025
T20 Series Bangladesh vs. Pakistan 2025Jul 20, 2025Jul 24, 2025
ICC T20 World Cup, Africa Qualifier, Division 2, Women 2025Jul 20, 2025Jul 26, 2025
T20 Series West Indies vs. Australia 2025Jul 20, 2025Jul 29, 2025
T20 World Championship of Legends 2025Jul 18, 2025Aug 02, 2025
T20 Series Qatar vs Saudi Arabia 2025Jul 18, 2025Jul 23, 2025
T20 Rwanda Tri-Series 2025Jul 18, 2025Jul 27, 2025
T20 Pearl of Africa Series 2025Jul 17, 2025Jul 27, 2025
T20 Zimbabwe Tri-Series 2025Jul 14, 2025Jul 26, 2025
T20 Series Sri Lanka vs Bangladesh 2025Jul 10, 2025Jul 16, 2025
T20 Bulgaria Tri-Series 2025Jul 10, 2025Jul 13, 2025
T20 Rising Asia Tri-Series 2025Jul 06, 2025Jul 13, 2025
T20 World Cup Europe Region Final 2025Jul 05, 2025Jul 11, 2025
T20 Malawi Quadrangular Series 2025Jul 05, 2025Jul 13, 2025
T20 Series England A vs New Zealand A, Women 2025Jul 03, 2025Jul 07, 2025
T20 Series West Indies vs South Africa, Women 2025Jun 20, 2025Jun 23, 2025
T20 World Cup, Americas Qualifier, Regional Final 2025Jun 15, 2025Jun 22, 2025
T20 Scotland Tri-Series 2025Jun 15, 2025Jun 20, 2025
Nordic Cup 2025Jun 13, 2025Jun 15, 2025
T20 Series Ireland vs West Indies 2025Jun 12, 2025Jun 15, 2025
T20 Series Netherlands vs USA, Women 2025Jun 07, 2025Jun 13, 2025
T20 Series Jersey vs Guernsey 2025Jun 06, 2025Jun 07, 2025
T20 Series England vs. West Indies 2025Jun 06, 2025Jun 10, 2025
T20 Mdina Cup 2025May 30, 2025Jun 01, 2025
T20 Intercontinental Legends Championship 2025May 27, 2025Jun 05, 2025
ICC T20 World Cup, Europe Division 2 Qual, Women 2025May 25, 2025May 29, 2025
T20I Series Pakistan vs Bangladesh 2025May 25, 2025Jun 03, 2025
T20 Series England vs West Indies, Women 2025May 21, 2025May 26, 2025
T20 Series UAE vs Bangladesh 2025May 17, 2025May 21, 2025
Cool & Smooth T20 Explosion 2025May 15, 2025May 25, 2025
T20I Bangladesh Em vs South Africa Em, Women 2025May 14, 2025May 18, 2025
T20 Series Japan vs Cook Islands 2025May 13, 2025May 15, 2025
ICC T20 World Cup, Asia Qualifier, Women 2025May 09, 2025May 20, 2025
T20 Series Malta vs Estonia 2025May 06, 2025May 07, 2025
T20 Malaysia Quadrangular Series 2025Apr 24, 2025May 02, 2025
T20 Series Zimbabwe Academy vs Scotland 2025Apr 19, 2025Apr 19, 2025
T20 North American Cup 2025Apr 19, 2025Apr 27, 2025
T20 Cyprus Quadrangular Series, Women 2025Apr 18, 2025Apr 20, 2025
T20 Hong Kong Quadrangular Series 2025Apr 09, 2025Apr 13, 2025
T20 Series Portugal vs Norway 2025Apr 07, 2025Apr 09, 2025
T20 Series Portugal vs Norway, Women 2025Apr 07, 2025Apr 09, 2025
T20 Series Australia A vs. England A, Women 2025Mar 26, 2025Mar 30, 2025
T20 Series Zimbabwe XI vs Durham, Women 2026Mar 24, 2025Mar 27, 2025
T20 Series New Zealand vs. Australia, Women 2025Mar 21, 2025Mar 26, 2025
T20 Series Namibia vs Canada 2025Mar 18, 2025Mar 23, 2025
T20 Series New Zealand vs. Pakistan 2025Mar 16, 2025Mar 26, 2025
T20 Series New Zealand vs Sri Lanka, Women 2025Mar 14, 2025Mar 18, 2025
T20 Tri- Series Malaysia 2025Mar 10, 2025Mar 17, 2025
T20 Series Zimbabwe vs Ireland 2025Feb 22, 2025Feb 25, 2025
T20 International Masters League 2025Feb 22, 2025Mar 18, 2025
T20 Series Oman vs USA 2026Feb 20, 2025Feb 23, 2025
T20 Legend 90 2025Feb 06, 2025Feb 17, 2025
T20 Malta Tri-Series 2025Feb 03, 2025Feb 05, 2025
T20 Series Portugal vs Spain 2025Feb 01, 2025Feb 02, 2025
T20 Nepal Tri-Series, Women 2026Jan 30, 2025Feb 08, 2025
T20 Series West Indies vs Bangladesh, Women 2025Jan 27, 2025Jan 31, 2025
T20 Series India vs. England 2025Jan 22, 2025Feb 02, 2025
T20 Series Australia vs England, Women 2025Jan 20, 2025Jan 25, 2025
U19 T20 World Cup, Women 2025Jan 14, 2025Feb 02, 2025
U19 T20 World Cup, Women 2025, Warm-UpJan 13, 2025Jan 15, 2025
T20 Series New Zealand vs. Sri Lanka 24/25Dec 28, 2024Jan 02, 2025
T20 Series India vs West Indies, Women 2024Dec 15, 2024Dec 19, 2024
T20 Series West Indies vs. Bangladesh 2024Dec 15, 2024Dec 20, 2024
Gulf T20I Championship 2024Dec 13, 2024Dec 21, 2024
Lanka T10 Super League 2024Dec 11, 2024Dec 19, 2024
T20 Series South Africa vs Pakistan 2024Dec 10, 2024Dec 14, 2024
T20 Series Bangladesh vs Ireland, Women 2024Dec 05, 2024Dec 09, 2024
T20 Africa Continent Cup 2024Dec 04, 2024Dec 14, 2024
T20I Series Zimbabwe vs Pakistan 2024Dec 01, 2024Dec 05, 2024
T20 Series South Africa vs England, Women 2024Nov 24, 2024Nov 30, 2024
T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 2024Nov 23, 2024Nov 28, 2024
T20 World Cup, Sub Regional Asia, Qualifier B 2024Nov 19, 2024Nov 28, 2024
T20 Series Australia vs Pakistan 2024Nov 14, 2024Nov 18, 2024
T20 Series Oman vs Netherlands 2024Nov 13, 2024Nov 16, 2024
T20 Series Indonesia vs Myanmar 2024Nov 12, 2024Nov 19, 2024
T20 Series West Indies vs England 2024Nov 09, 2024Nov 17, 2024
T20 Series Sri Lanka vs New Zealand 2024Nov 09, 2024Nov 10, 2024
T20 Series South Africa vs India 2024Nov 08, 2024Nov 15, 2024
T20 Bhutan Quadrangular Series 2024Oct 19, 2024Oct 25, 2024
T20 Series USA vs Nepal 2024Oct 17, 2024Oct 21, 2024
T20 Series Sri Lanka vs West Indies 2024Oct 13, 2024Oct 17, 2024
T20 Series India vs Bangladesh 2024Oct 06, 2024Oct 12, 2024
T20 World Cup, Women, Warm-Up 2024Sep 28, 2024Oct 01, 2024
T20 Canada Tri-Series 2024Sep 28, 2024Oct 03, 2024
T20 Series Ireland vs. South Africa 2024Sep 27, 2024Sep 29, 2024
T20 Series Australia Women vs New Zealand Women 2024Sep 19, 2024Sep 24, 2024
T20 Series Pakistan vs South Africa, Women 2024Sep 16, 2024Sep 20, 2024
T20 Series Ireland vs England, Women 2024Sep 13, 2024Sep 18, 2024
T20 Series England vs. Australia 2024Sep 11, 2024Sep 15, 2024
T20 Series Scotland vs Australia 2024Sep 04, 2024Sep 07, 2024
T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 2024Aug 30, 2024Sep 09, 2024
T20 Netherlands Tri-Series 2024Aug 23, 2024Aug 28, 2024
T20I West Indies vs. South Africa 2024Aug 23, 2024Aug 27, 2024
T20 KCC Tri Nations Cup 2024Aug 21, 2024Aug 27, 2024
T20 Legends Intercontinental League 2025Aug 18, 2024Aug 30, 2024
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier 2024Aug 16, 2024Oct 05, 2024
T20 Netherlands Tri-Series, Women 2024Aug 14, 2024Aug 16, 2024
T20 Series Ireland vs Sri Lanka, Women 2024Aug 11, 2024Aug 13, 2024
T20 Series Australia A vs India A, Women 2024Aug 07, 2024Aug 11, 2024
T20 Series Sri Lanka vs. India 2024Jul 27, 2024Jul 30, 2024
Global T20 Canada 2024Jul 25, 2024Aug 11, 2024
T20 Asia Cup, Women 2024Jul 19, 2024Jul 29, 2024
T20 Series Kenya vs Nigeria 2024Jul 13, 2024Jul 21, 2024
T20 Series India vs. South Africa, Women 2024Jul 05, 2024Jul 09, 2024
T20 Series Sri Lanka vs West Indies, Women 2024Jun 24, 2024Jun 28, 2024
T20 Series Netherlands vs Hong Kong, Women 2024Jun 17, 2024Jun 19, 2024
T20 ECI Netherlands vs Italy, Women 2024May 28, 2024May 30, 2024
T20 Series England vs Pakistan 2024May 22, 2024May 30, 2024
T20 Series USA vs Bangladesh 2024May 21, 2024May 26, 2024
T20 Series Scotland vs Oman 2024May 14, 2024May 15, 2024
T20 Series Windwards Islands Volcanoes vs Nepal 2024May 14, 2024May 18, 2024
T20 Series England vs Pakistan, Women 2024May 11, 2024May 19, 2024
T20 Series Ireland vs Pakistan 2024May 10, 2024May 14, 2024
T20 Series Japan vs Mongolia 2024May 07, 2024May 12, 2024
T20 Series Bangladesh vs Zimbabwe 2024May 03, 2024May 12, 2024
Trinidad T20 Festival Premiership 2 2024May 02, 2024May 10, 2024
T20 Series Bangladesh vs. India, Women 2024Apr 28, 2024May 09, 2024
T20 Series Nepal vs. West Indies A 2024Apr 27, 2024May 04, 2024
T20 Series Pakistan vs. West Indies Women 2024Apr 26, 2024May 03, 2024
T20 Series Pakistan vs. New Zealand 2024Apr 18, 2024Apr 27, 2024
T20 Quadrangular Series in UAE, Women 2024Apr 16, 2024Apr 19, 2024
T20 Series Ireland vs Thailand, Women 2024Apr 16, 2024Apr 18, 2024
T20 Series Spain vs Jersey 2024Apr 13, 2024Apr 14, 2024
T20 ACC Premier Cup 2024Apr 12, 2024Apr 21, 2024
T20 Series USA vs Canada 2024Apr 07, 2024Apr 14, 2024
T20 Series Oman vs Namibia 2024Apr 01, 2024Apr 07, 2024
T20 Friendship Cup 2024Mar 31, 2024Apr 07, 2024
T20 Series Bangladesh vs Australia, Women 2024Mar 31, 2024Apr 04, 2024
T20 Series Zimbabwe vs Papua New Guinea, Women 2024Mar 30, 2024Apr 02, 2024
U19 T20 Sri Lanka Triangular Series, Women, 2024Mar 28, 2024Apr 03, 2024
T20 Series Nepal A vs Ireland A 2024Mar 28, 2024Mar 31, 2024
T20 Series South Africa vs Sri Lanka, Women 2024Mar 27, 2024Apr 03, 2024
T20 Series Nepal vs Ireland A 2024Mar 24, 2024Mar 26, 2024
T20 Series New Zealand vs. England, Women 2024Mar 19, 2024Mar 29, 2024
T20 African Games 2024Mar 17, 2024Mar 23, 2024
T20 Series Malaysia vs Papua New Guinea 2024Mar 16, 2024Mar 17, 2024
T20 Series New Zealand A vs England A, Women 2024Mar 16, 2024Mar 20, 2024
T20 Series Afghanistan vs Ireland 2024Mar 15, 2024Mar 18, 2024
T20 Series UAE vs Scotland 2024Mar 11, 2024Mar 14, 2024
T20 Hong Kong Triangular Series 2024Mar 10, 2024Mar 13, 2024
T20 Series Hong Kong vs Nepal 2024Mar 09, 2024Mar 09, 2024
T20 African Games, Women 2024Mar 07, 2024Mar 13, 2024
T20 Malaysia Open Championship 2024Mar 05, 2024Mar 11, 2024
T20 Series Bangladesh vs. Sri Lanka 2024Mar 04, 2024Mar 09, 2024
T20 Series Oman vs Papua New Guinea 2024Mar 03, 2024Mar 08, 2024
Nepal Triangular Series 2024Feb 27, 2024Mar 05, 2024
T20 ECI Spain vs Czech Republic 2024Feb 17, 2024Feb 18, 2024
T20 Series Sri Lanka vs Afghanistan 2024Feb 17, 2024Feb 21, 2024
T20 East Asia Cup 2024Feb 14, 2024Feb 17, 2024
T20 Series Australia vs. West Indies 2024Feb 09, 2024Feb 13, 2024
T20 ACC Challenger Cup 2024Jan 27, 2024Jan 30, 2024
T20 Series Australia vs South Africa, Women 2024Jan 27, 2024Jan 30, 2024
T20 ACC Challenger Cup 2024Jan 27, 2024Feb 11, 2024
T20 Series Zimbabwe vs Ireland, Women 2024Jan 26, 2024Feb 02, 2024
T20 Series Sri Lanka vs. Zimbabwe 2024Jan 14, 2024Jan 18, 2024
T20 Series India vs Afghanistan 2024Jan 11, 2024Jan 17, 2024
T20 Series India vs Australia, Women 2024Jan 05, 2024Jan 09, 2024
T20 Series South African Clubs vs Netherlands 2024Jan 04, 2024Jan 13, 2024
T20 Series UAE vs Afghanistan 23/24Dec 29, 2023Jan 02, 2024
T20 Series New Zealand vs. Bangladesh 2023Dec 27, 2023Dec 31, 2024
T20 Series India vs England, Women 2023Dec 06, 2023Dec 10, 2023
T20 Series New Zealand vs Pakistan, Women 2023Dec 03, 2023Dec 09, 2023
T20 Series South Africa vs. Bangladesh, Women 2023Dec 03, 2023Dec 08, 2023
T20 Series India A vs England A, Women 2023Nov 29, 2023Dec 03, 2023
T20 Series India vs. Australia 2023Nov 23, 2023Dec 03, 2023
T20 Pakistan A Triangular Series, Women 2023Nov 03, 2023Nov 08, 2023
T20 World Cup Asia Qualifier Regional Final 2023Oct 30, 2023Nov 05, 2023
T20 Series Bangladesh vs. Pakistan, Women 2023Oct 25, 2023Oct 29, 2023
T20 Series Namibia vs Zimbabwe 2024Oct 24, 2023Oct 30, 2023
T20I Series Scotland vs Ireland, Women 2023Oct 23, 2023Oct 24, 2023
T20 Series Oman vs. Afghanistan A 2023Oct 17, 2023Oct 23, 2023
T20 Series South Africa vs New Zealand, Women 2023Oct 06, 2023Oct 15, 2023
T20 Series Australia vs West Indies, Women 2023Oct 01, 2023Oct 05, 2023
T20 Asian Games 2023Sep 27, 2023Oct 07, 2023
Road Safety World Series 2023Sep 23, 2023Oct 01, 2023
Asian Games, Women 2023Sep 19, 2023Sep 25, 2023
T20 Malaysia Tri-Nations Cup 2023Sep 19, 2023Sep 24, 2023
ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women 2024Sep 04, 2023Sep 11, 2023
T20 Series England vs Sri Lanka, Women 2023Aug 31, 2023Sep 06, 2023
T20 Series England vs New Zealand 2023Aug 30, 2023Sep 05, 2023
T20I Series South Africa vs Australia 2023Aug 30, 2023Sep 03, 2023
T20 East Africa Trophy 2023Aug 20, 2023Aug 31, 2023
T20 Series UAE vs New Zealand 2023Aug 17, 2023Aug 20, 2023
T20 Series Netherlands vs Ireland, Women 2023Aug 14, 2023Aug 17, 2023
T20 Series Germany vs Guernsey 2024Aug 14, 2023Aug 15, 2023
T20 Series West Indies vs. India 2023Aug 03, 2023Aug 14, 2023
Czech T10 League 2023Jul 17, 2023Jul 28, 2023
T20 Series Bangladesh vs. Afghanistan 2023Jul 14, 2023Jul 16, 2023
T20 Valletta Cup 2023Jul 12, 2023Jul 16, 2023
T20 Tri-Series Netherlands, Scotland, Thailand, Women 2023Jul 10, 2023Jul 15, 2023
T20 Series Isle of Man vs Austria 2023Jul 09, 2023Jul 10, 2023
T20 Series Sri Lanka vs New Zealand, Women 2023Jul 08, 2023Jul 12, 2023
T20 Series West Indies vs Ireland, Women 2023Jul 04, 2023Jul 09, 2023
T20 Series England vs Australia, Women 2023Jul 01, 2023Jul 08, 2023
T20 Austria vs Germany 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
T20I ECN Bulgaria 2023Jun 23, 2023Jun 25, 2023
T20 Series England A vs Australia A, Women 2023Jun 21, 2023Jun 25, 2023
T20 Series Malaysia Women v Nepal Women 2023May 29, 2023Jun 04, 2023
U19 T20 Series Bangladesh vs Pakistan 2023May 17, 2023May 18, 2023
T20 Series Sri Lanka vs. Bangladesh, Women 2023May 09, 2023May 12, 2023
T20 Gibraltar Tri-Series 2023May 04, 2023May 07, 2023
T20 Series Thailand vs Zimbabwe, Women 2023Apr 25, 2023Apr 29, 2023
T20 Capricorn Quadrangular Series, Women 2023Apr 24, 2023May 02, 2023
Victoria T20 Series, Women 2023Apr 18, 2023Apr 23, 2023
T20 Series Afghanistan vs Pakistan 2023Mar 24, 2023Mar 29, 2023
T20 Series Bangladesh vs England 2023Mar 09, 2023Mar 14, 2023
Hong Kong International T20 Series 2023Mar 08, 2023Mar 12, 2023
T20 Series Spain vs Isle of Man 2023Feb 24, 2023Feb 26, 2023
DY Patil T20 Cup 2023Feb 14, 2023Feb 25, 2023
T20 Series Australia vs Pakistan, Women 2023Jan 24, 2023Jan 29, 2023
T20 South Africa Tri-Series, Women 2023Jan 19, 2023Feb 02, 2023
T20 Series West Indies vs England, Women 2022Dec 11, 2022Dec 22, 2022
T20 Series New Zealand vs. Bangladesh, Women 2022Dec 02, 2022Dec 07, 2022
T20 Series Thailand vs Netherlands, Women 2022Nov 29, 2022Dec 03, 2022
T20 Series New Zealand vs. India 2022Nov 18, 2022Nov 22, 2022
T20 Desert Cup 2022Nov 14, 2022Nov 21, 2022
T20 Series Pakistan vs. Ireland, Women 2022Nov 12, 2022Nov 16, 2022
T20I Spain Triangular 2022Nov 04, 2022Nov 06, 2022
T20 World Cup 2024, Qual East Asia Pacifi Qual B 2022Oct 15, 2022Oct 18, 2022
ICC T20 World Cup Warm Up 2022Oct 10, 2022Oct 19, 2022
T20 Series Australia vs. England 2022Oct 09, 2022Oct 14, 2022
New Zealand T20I Tri-Series 2022Oct 07, 2022Oct 14, 2022
T20 West Indies vs New Zealand, Women 2022Sep 26, 2022Oct 06, 2022
Bangladesh Tour of United Arab Emirates 2022Sep 25, 2022Sep 27, 2022
T20 Series Pakistan vs. England 2022Sep 20, 2022Oct 02, 2022
Global T20 Namibia 2022Sep 01, 2022Sep 05, 2022
T20 Series Kenya vs Nepal 2022Aug 25, 2022Aug 30, 2022
T20 Asia Cup, Qualifier 2022Aug 20, 2022Aug 24, 2022
T20 Series West Indies vs. New Zealand 2022Aug 10, 2022Aug 14, 2022
T20 Series Ireland vs Afghanistan 2022Aug 09, 2022Aug 17, 2022
T20 Series Netherlands vs. New Zealand 2022Aug 04, 2022Aug 06, 2022
Commonwealth Games, Women 2022Jul 29, 2022Aug 07, 2022
T20 Series Scotland vs. New Zealand 2022Jul 27, 2022Jul 29, 2022
T20 Series England vs. South Africa, Women 2022Jul 21, 2022Jul 25, 2022
T20 Series Ireland vs. New Zealand 2022Jul 18, 2022Jul 22, 2022
ICC T20 World Cup Qualifier 2022Jul 11, 2022Jul 17, 2022
T20 Series Singapore vs Malaysia, Women 2022Jul 08, 2022Jul 10, 2022
T20 Series Singapore vs Papua New Guinea 2022Jul 02, 2022Jul 06, 2022
T20 Series Singapore vs Malaysia 2022Jun 28, 2022Jun 30, 2022
T20 Sri Lanka vs India, Women 2022Jun 23, 2022Jun 27, 2022
T20 ACC Championship, Women 2022Jun 17, 2022Jun 25, 2022
T20 Series Sri Lanka vs. Australia 2022Jun 07, 2022Jun 11, 2022
T20 Series Sri Lanka vs Pakistan, Women 2022May 24, 2022May 29, 2022
T20 Inter-Insular 2022May 20, 2022May 21, 2022
T20 Series Ireland vs South Africa, Women 2022May 19, 2022Jun 08, 2022
T20 Series Zimbabwe A vs South Africa A 2022May 02, 2022May 10, 2022
T20 Fairbreak Invitational, Women 2022May 01, 2022May 15, 2022
T20 Series New Zealand vs. Netherlands 2022Mar 24, 2022Mar 25, 2022

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Prithvi Shaw has been targeted by the fans over the last few hours. His fiancee posted a story, where she talked about being cheated multiple times. Fans thought she was talking about Prithvi, but her recent story confirms that the previous one has been misunderstood by many.

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