ICC T20 World Cup, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 12, 2026
05:30 PM
England vs Sri Lanka
ICC T20 World Cup, Women
Edgbaston Cricket Ground, Birmingham
Jun 13, 2026
09:30 AM
Scotland vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
Jun 13, 2026
01:30 PM
Australia vs South Africa
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
Jun 13, 2026
05:30 PM
West Indies vs New Zealand
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
Jun 14, 2026
09:30 AM
Bangladesh vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
Edgbaston Cricket Ground, Birmingham
Jun 14, 2026
01:30 PM
India vs Pakistan
ICC T20 World Cup, Women
Edgbaston Cricket Ground, Birmingham
Jun 16, 2026
01:30 PM
New Zealand vs Sri Lanka
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
Jun 16, 2026
05:30 PM
England vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
Jun 17, 2026
09:30 AM
Australia vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
Jun 17, 2026
01:30 PM
India vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
Jun 17, 2026
05:30 PM
South Africa vs Pakistan
ICC T20 World Cup, Women
Edgbaston Cricket Ground, Birmingham
Jun 18, 2026
05:30 PM
West Indies vs Scotland
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
Jun 19, 2026
05:30 PM
New Zealand vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
Jun 20, 2026
09:30 AM
Australia vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
Jun 20, 2026
01:30 PM
Pakistan vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
Jun 20, 2026
05:30 PM
England vs Scotland
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
Jun 21, 2026
09:30 AM
West Indies vs Sri Lanka
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
Jun 21, 2026
01:30 PM
South Africa vs India
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
Jun 23, 2026
09:30 AM
New Zealand vs Scotland
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
Jun 23, 2026
01:30 PM
Sri Lanka vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
Jun 23, 2026
05:30 PM
Australia vs Pakistan
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
Jun 24, 2026
05:30 PM
England vs West Indies
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
Jun 25, 2026
01:30 PM
India vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
Jun 25, 2026
05:30 PM
South Africa vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
Jun 26, 2026
05:30 PM
Sri Lanka vs Scotland
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
Jun 27, 2026
09:30 AM
Pakistan vs Netherlands
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
Jun 27, 2026
01:30 PM
West Indies vs Ireland
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
Jun 27, 2026
05:30 PM
England vs New Zealand
ICC T20 World Cup, Women
The Oval, London
Jun 28, 2026
09:30 AM
South Africa vs Bangladesh
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
Jun 28, 2026
01:30 PM
Australia vs India
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
Jun 30, 2026
01:30 PM
Australia vs West Indies
ICC T20 World Cup, Women
Kennington Oval, London
Jul 02, 2026
05:30 PM
England vs South Africa
ICC T20 World Cup, Women
Kennington Oval, London
Jul 05, 2026
02:30 PM
England vs Australia
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood