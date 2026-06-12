ICC T20 World Cup, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 12, 2026

05:30 PM

England vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

Jun 13, 2026

09:30 AM

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

Jun 13, 2026

01:30 PM

Australia vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

Jun 13, 2026

05:30 PM

West Indies vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

Jun 14, 2026

09:30 AM

Bangladesh vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

Jun 14, 2026

01:30 PM

India vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

Jun 16, 2026

01:30 PM

New Zealand vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

Jun 16, 2026

05:30 PM

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

Jun 17, 2026

09:30 AM

Australia vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

Jun 17, 2026

01:30 PM

India vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

Jun 17, 2026

05:30 PM

South Africa vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

Jun 18, 2026

05:30 PM

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

Jun 19, 2026

05:30 PM

New Zealand vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

Jun 20, 2026

09:30 AM

Australia vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

Jun 20, 2026

01:30 PM

Pakistan vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

Jun 20, 2026

05:30 PM

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

Jun 21, 2026

09:30 AM

West Indies vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

Jun 21, 2026

01:30 PM

South Africa vs India

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

Jun 23, 2026

09:30 AM

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

Jun 23, 2026

01:30 PM

Sri Lanka vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

Jun 23, 2026

05:30 PM

Australia vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

Jun 24, 2026

05:30 PM

England vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

Jun 25, 2026

01:30 PM

India vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

Jun 25, 2026

05:30 PM

South Africa vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

Jun 26, 2026

05:30 PM

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

Jun 27, 2026

09:30 AM

Pakistan vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

Jun 27, 2026

01:30 PM

West Indies vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

Jun 27, 2026

05:30 PM

England vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

The Oval, London

Jun 28, 2026

09:30 AM

South Africa vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

Jun 28, 2026

01:30 PM

Australia vs India

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

Jun 30, 2026

01:30 PM

Australia vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

Jul 02, 2026

05:30 PM

England vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

Jul 05, 2026

02:30 PM

England vs Australia

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ICC T20 World Cup, Women Team List

view all
image

Australia

image

England

image

South Africa

image

India

image

Sri Lanka

image

West Indies

image

Bangladesh

image

New Zealand

image

Scotland

image

Ireland

image

Pakistan

image

Netherlands

ICC T20 World Cup, Women Stadiums

image

Old Trafford Cricket Ground

Manchester, England

image

County Ground

Bristol, England

image

Edgbaston Cricket Ground

Birmingham, England

image

Lord's

St John's Wood, England

image

Rose Bowl

Hampshire, England

image

Headingley

Leeds, England

image

The Oval

London, England