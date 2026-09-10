Squads Malaysia vs Oman T20i T20 Asian Games 26.09.2026

T20i

MAL
MAL
OMA
OMA

Playing

MAL
MAL
OMA
OMA
First TeamSecond Team
Abd malek Muhammad akram

no information yet

Aziz Syed

wicket keeper

Faiz Ahmed

batsman

Hafizs Ainool

wicket keeper

Muniandy Sharvin

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Bench

MAL
MAL
OMA
OMA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet