Squads Malaysia vs Oman T20i T20 Asian Games 26.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abd malek Muhammad akram
no information yet
Aziz Syed
wicket keeper
Faiz Ahmed
batsman
Hafizs Ainool
wicket keeper
Idrus Syazrul
bowler
Mohd Khair Haiqal Bin
bowler
Muniandy Sharvin
all rounder
Rahman Anwar
bowler
Ridzuan Muhammad Aiman Zaquan Muhammad
all rounder
Singh Pavandeep
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Surendran Sharveen
bowler
Unni Suresh Vijay
bowler
Zulkifle Zubaidi
batsman
Match has not started yet