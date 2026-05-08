Squads Fiji vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Acawei Noa
batsman
Allan Jarryd
wicket keeper
Beitaki Metuisela
wicket keeper
Kaltapau Junior Paul
batsman
Tupou Seru Marutu
all rounder
Mansale Andrew
batsman
Vuniwaqa Peni Volavola
batsman
Matautaava Patrick
all rounder
Veiqravi Vilisoni
no information yet
Nalisa Williamsing
bowler
Tayaga Kitione
no information yet
Nipiko Nalin
all rounder
Baleicikoibia Josaia
bowler
Rasu Joshua
all rounder
Waqabaca Savenaca
no information yet
Tommy Clement
batsman
Dakainivanua Peni
all rounder
Venables Nicholas
no information yet
Tabuisulu Siteri
bowler
Wotu Darren
bowler
Wotu Wamejo
batsman
Manakitoga Villame
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Gauna Ledua
no information yet
Cutler Timothy
bowler
Jikoibure Taleivuli
no information yet
Lekai Roderick
batsman
Tikotikoca Manase
no information yet
Viraliliu Bettan Ala
wicket keeper