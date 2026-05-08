Squads Fiji vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 08.05.2026

T20i

FIJ
FIJ

48

VAN
VAN

169

Playing

FIJ
FIJ
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Acawei Noa

batsman

Allan Jarryd

wicket keeper

Beitaki Metuisela

wicket keeper

Veiqravi Vilisoni

no information yet

Tayaga Kitione

no information yet

Nipiko Nalin

all rounder

Rasu Joshua

all rounder

Waqabaca Savenaca

no information yet

Venables Nicholas

no information yet

Bench

FIJ
FIJ
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Gauna Ledua

no information yet

Jikoibure Taleivuli

no information yet

Tikotikoca Manase

no information yet