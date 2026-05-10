Match details Japan vs Fiji T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026

T20i

JAP
JAP

75

FIJ
FIJ

74

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 10, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Japan Squad

Players
BenchAnand Abhishek, Gou Ito-Davis Benjamin, Hinze Charles, Kadowaki-Fleming Kendel, Mccomb Declan, Miyauchi Wataru, Rahman Esam, Ravichandran Sabaorish, Sakurano-Thomas Reo, Samad Abdul, Shirai-Patmore Alexander, Slater Shoma, Takahashi Ibrahim, Taniyama Makoto

Fiji Squad

Players
BenchAcawei Noa, Baleicikoibia Josaia, Beitaki Metuisela, Dakainivanua Peni, Gauna Ledua, Jikoibure Taleivuli, Tabuisulu Siteri, Tayaga Kitione, Tikotikoca Manase, Tupou Seru Marutu, Veiqravi Vilisoni, Vuniwaqa Peni Volavola, Waqabaca Savenaca, Waqavakatoga Viliame Matai

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet