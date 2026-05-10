Squads Japan vs Fiji T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026

T20i

JAP
JAP

75

FIJ
FIJ

74

Playing

JAP
JAP
FIJ
FIJ

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

JAP
JAP
FIJ
FIJ
First TeamSecond Team
Anand Abhishek

all rounder

Acawei Noa

batsman

Gou Ito-Davis Benjamin

no information yet

Hinze Charles

no information yet

Beitaki Metuisela

wicket keeper

Mccomb Declan

all rounder

Gauna Ledua

no information yet

Miyauchi Wataru

wicket keeper

Jikoibure Taleivuli

no information yet

Rahman Esam

no information yet

Tayaga Kitione

no information yet

Sakurano-Thomas Reo

no information yet

Tikotikoca Manase

no information yet

Samad Abdul

no information yet

Veiqravi Vilisoni

no information yet

Slater Shoma

no information yet

Waqabaca Savenaca

no information yet