Squads Japan vs Fiji T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 10.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Abhishek
all rounder
Acawei Noa
batsman
Gou Ito-Davis Benjamin
no information yet
Baleicikoibia Josaia
bowler
Hinze Charles
no information yet
Beitaki Metuisela
wicket keeper
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Dakainivanua Peni
all rounder
Mccomb Declan
all rounder
Gauna Ledua
no information yet
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Jikoibure Taleivuli
no information yet
Rahman Esam
no information yet
Tabuisulu Siteri
bowler
Ravichandran Sabaorish
all rounder
Tayaga Kitione
no information yet
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Tikotikoca Manase
no information yet
Samad Abdul
no information yet
Tupou Seru Marutu
all rounder
Veiqravi Vilisoni
no information yet
Slater Shoma
no information yet
Vuniwaqa Peni Volavola
batsman
Takahashi Ibrahim
all rounder
Waqabaca Savenaca
no information yet
Taniyama Makoto
bowler