Squads Ivory Coast vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026

T20i

IVO
IVO

78

MAL
MAL

79

Playing

IVO
IVO
MAL
MAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

IVO
IVO
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Aziz Kone

no information yet

Dimitri Pamba

no information yet

Botcha Babjee

no information yet

Djakaridja Ouattara

no information yet

Dje Claude

no information yet

Hermann Kouassi

no information yet

Ibrahim Maiga

no information yet

Issiaka Dosso

no information yet

Kamate Sanze

all rounder

Issouf Ouattara

no information yet

Kouakou Wilfried

no information yet

Konate Yacouba

no information yet

Mimi Alex

no information yet

Mohamed Ouattara

no information yet

Nagnama Kone

no information yet

Reddy Vamshi

no information yet

Roger Assouan

no information yet

Roland Gouegouri

no information yet

Shailesh Shetty

no information yet