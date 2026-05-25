Squads Ivory Coast vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Aziz Kone
no information yet
Berthe Lassina
bowler
Dimitri Pamba
no information yet
Botcha Babjee
no information yet
Djakaridja Ouattara
no information yet
Coulibaly Mohamed
all rounder
Dje Claude
no information yet
Diaby Sekou Dit Goutoubou
wicket keeper
Hermann Kouassi
no information yet
Diakite Moustapha Simbo
batsman
Ibrahim Maiga
no information yet
Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar
no information yet
Issiaka Dosso
no information yet
Kamate Sanze
all rounder
Issouf Ouattara
no information yet
Keita Cheick Amala
batsman
Kouakou Wilfried
no information yet
Konate Yacouba
no information yet
Mimi Alex
no information yet
Macalou Theodore
bowler
Mohamed Ouattara
no information yet
Makadji Zakaria
bowler
Nagnama Kone
no information yet
Reddy Vamshi
no information yet
Roger Assouan
no information yet
Sanogo Lamissa
batsman
Roland Gouegouri
no information yet
Shailesh Shetty
no information yet