Squads Maldives vs Singapore T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 09.10.2026

T20i

MAL
MAL
SIN
SIN

Playing

MAL
MAL
SIN
SIN
First TeamSecond Team
Abdulla Mabsar

no information yet

Adam Umar

all rounder

Amarasinghe Harsha

no information yet

Jaleel Shafraz

wicket keeper

Kavinda Tharusha

no information yet

Rasheed Hassan

wicket keeper

Rishwan Mohamed

wicket keeper

Sheraz Iqbal

no information yet

Yapa Jayamal

no information yet

Bench

MAL
MAL
SIN
SIN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet