Squads Maldives vs Singapore T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 09.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abdulla Mabsar
no information yet
Adam Umar
all rounder
Ali Ismail
bowler
Amarasinghe Harsha
no information yet
Ameel Ahmed
bowler
Farhath Azyan
batsman
Ismail Nazwan
batsman
Jaleel Shafraz
wicket keeper
Kavinda Tharusha
no information yet
Rasheed Hassan
wicket keeper
Rishwan Mohamed
wicket keeper
Rizan Ibrahim
bowler
Sheraz Iqbal
no information yet
Yapa Jayamal
no information yet
Match has not started yet