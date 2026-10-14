Squads Lesotho vs Mozambique T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 20.10.2026

T20i

LES
LES
MOZ
MOZ

Playing

LES
LES
MOZ
MOZ
First TeamSecond Team
Farook Inshaf

no information yet

Khauta Malei

no information yet

Khetsi Tanki Alber

no information yet

Matjatje Jabulani

no information yet

Mejano Bahlakoana

no information yet

Patel Salim

no information yet

Bench

LES
LES
MOZ
MOZ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet