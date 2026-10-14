Squads Lesotho vs Mozambique T20i T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier C 20.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaoana Tsepiso David
bowler
Farook Inshaf
no information yet
Khan Mohammad Maaz
batsman
Khauta Malei
no information yet
Khetsi Tanki Alber
no information yet
Lefulere Monanthane
bowler
Leokaoke Lebona Justice
all rounder
Lerotholi Mpiti Gabriel
all rounder
Matjatje Jabulani
no information yet
Mejano Bahlakoana
no information yet
Patel Ayaj Ashraf Ali
batsman
Patel Salim
no information yet
Thamae Thamae Gladwin
batsman
Tlali Chachole Frank
wicket keeper
Match has not started yet