Squads Bangladesh vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 14.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Siegers Heather
all rounder
Ferdous Juairiya
bowler
Molkenboer Phebe
bowler
Akhter Supta Sharmin
batsman
de Leede Babette
batsman
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Kalis Sterre
batsman
Mostari Sobhana
batsman
Rijke Robine
batsman
Akter Shorna
all rounder
Khurana Sanya
bowler
Moni Ritu
all rounder
Overdijk Frederique
all rounder
Khan Rabeya
bowler
Zwilling Iris
bowler
Akter Marufa
bowler
de Lange Caroline
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Trisha Fariha Islam
bowler
Woning Isabel van der
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Akter Nahida
bowler
Landheer Hannah
bowler
Khatun Fahima
bowler
Lawrence Rosalie
bowler
Khatun Sultana
bowler
Leemhuis Lara
no information yet
Nehar Taj
no information yet
Raad Myrthe van den
batsman