Squads Bangladesh vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 14.06.2026

T20iEdgbaston Cricket Ground, Birmingham
BAN
BAN

141

NED
NED

139

Playing

BAN
BAN
NED
NED
First TeamSecond Team
Dola Dilara Akter

wicket keeper

Siegers Heather

all rounder

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Akter Shorna

all rounder

Moni Ritu

all rounder

Bench

BAN
BAN
NED
NED
First TeamSecond Team
Leemhuis Lara

no information yet

Nehar Taj

no information yet