Squads India vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026

T20iHeadingley Stadium, Leeds
IND
IND

209

NED
NED

114

Playing

IND
IND
NED
NED
First TeamSecond Team
Siegers Heather

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Sharma Deepti

all rounder

Bench

IND
IND
NED
NED
First TeamSecond Team
Reddy Arundhati

all rounder

Yadav Radha

all rounder

Leemhuis Lara

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