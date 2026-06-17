Squads India vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 17.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mandhana Smriti
batsman
Siegers Heather
all rounder
Verma Shefali
batsman
Molkenboer Phebe
bowler
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
de Leede Babette
batsman
Rodrigues Jemimah
batsman
Kalis Sterre
batsman
Kaur Harmanpreet
all rounder
Rijke Robine
batsman
Ghosh Richa
wicket keeper
Overdijk Frederique
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Zwilling Iris
bowler
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Raad Myrthe van den
batsman
de Lange Caroline
bowler
Gaud Kranti Munna
all rounder
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Woning Isabel van der
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Fulmali Bharati
batsman
Khurana Sanya
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Landheer Hannah
bowler
Singh Renuka
bowler
Lawrence Rosalie
bowler
Yadav Radha
all rounder
Leemhuis Lara
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