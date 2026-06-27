Squads Pakistan vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 27.06.2026

T20iCounty Ground, Bristol
PAK
PAK

126

NED
NED

89

Playing

PAK
PAK
NED
NED
First TeamSecond Team
Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Siegers Heather

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Jabeen Saira

no information yet

Javed Iram

batsman

Sana Fatima

all rounder

Bench

PAK
PAK
NED
NED
First TeamSecond Team
Riaz Aliya

all rounder

Leemhuis Lara

no information yet

Rubab Tasmia

no information yet