Squads Pakistan vs Netherlands T20i ICC T20 World Cup, Women 27.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Siegers Heather
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Molkenboer Phebe
bowler
Zafar Ayesha
batsman
de Leede Babette
batsman
Jabeen Saira
no information yet
Kalis Sterre
batsman
Javed Iram
batsman
Rijke Robine
batsman
Sana Fatima
all rounder
Khurana Sanya
bowler
Fatima Eyman
batsman
Overdijk Frederique
all rounder
Sandhu Nashra
bowler
Zwilling Iris
bowler
Hassan Tuba
bowler
Landheer Hannah
bowler
Baig Diana
bowler
de Lange Caroline
bowler
Iqbal Sadia
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Pervaiz Natalia
bowler
Lawrence Rosalie
bowler
Riaz Aliya
all rounder
Leemhuis Lara
no information yet
Rubab Tasmia
no information yet
Raad Myrthe van den
batsman
Shamim Rameen
bowler
Woning Isabel van der
bowler