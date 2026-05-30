County Ground Bristol England

County Ground
Country:England
Country Code:ENG
City:Bristol
Capacity:8000
Map Coordinates:51.477225,-2.584156

County Ground Schedule

T20 Series England vs India, Women

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Ground, Bristol

ENG

ENG

168

IND

IND

142

ICC T20 World Cup, Women

ResultWest Indies vs Sri Lanka

West Indies vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

WIN

WIN

99

SRI

SRI

98

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Ireland

Sri Lanka vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

SRI

SRI

134

IRL

IRL

130

ResultSouth Africa vs Netherlands

South Africa vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

RSA

RSA

208

NED

NED

120

ResultPakistan vs Netherlands

Pakistan vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

PAK

PAK

126

NED

NED

89

ResultWest Indies vs Ireland

West Indies vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

WIN

WIN

128

IRL

IRL

129

T20 Series England vs India

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND