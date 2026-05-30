T20 Series England vs India, Women
England vs India
T20 Series England vs India, Women
County Ground, Bristol
ENG
168
IND
142
|Country:
|England
|Country Code:
|ENG
|City:
|Bristol
|Capacity:
|8000
|Map Coordinates:
|51.477225,-2.584156
T20 Series England vs India, Women
County Ground, Bristol
ENG
168
IND
142
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
WIN
99
SRI
98
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
NZL
132
SCO
131
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
SRI
134
IRL
130
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
RSA
208
NED
120
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
PAK
126
NED
89
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
WIN
128
IRL
129
T20 Series England vs India
County Ground, Bristol
ENG
IND