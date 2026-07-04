United States of America Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

United States of America

Walsh Jr, Hayden

USA

Gore, Karima

USA

Prest, Thomas James

USA

Sriharsha, Sindhu

USA

Kodali, Geetika

USA

Chudasama, Aditi

USA

Aras, Jivana

USA

Bhogle, Gargi

USA

Steel, Cameron

USA

Rafiq, Usman

USA

Malhotra, Jaskaran

USA

Sheikh, Ali

USA

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Simhadri, Phani

USA

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Gowda, Sujith

USA

Ramesh, Rishi

USA

Chettipalayam, Prannav

USA

Satheesh, Aryan

USA

Arepally, Amogh

USA

Garg, Arya

USA

Nadkarni, Aarin

USA

Bhalala, Khush

USA

Kappa, Siddarth

USA

Nayak, Manav

USA

Rikhi, Dominique

USA

Sharma, Gauranshu

USA

Patel, Mrunal

USA

Hutchinson, Elmore

USA

Wallerson, Onika

USA

Iftikhar, Uzma

USA

Vaghela, Isani

USA

Thadani, Suhani

USA

Kolan, Anika

USA

Singh, Ritu

USA

Dhingra, Disha

USA

Willathgamuwa, Jessica

USA

Pagydyala, Chetna Reddy

USA

Suri, Aryaman

USA

Srivastava, Utkarsh

USA

Patel, Parth Manish

USA

Subramanian, Ateendra

USA

Batra, Aryan

USA

Mehta, Bhavya Amit

USA

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Immadi, Saanvi

United states

Ganesh, Pooja

United states

Shah, Pooja

United states

Eyyunni, Sai Tanmayi

United states

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Tromp, Joshua

United states

Srivastava, Utkarsh

United states

Mullapudi, Laasaya

United states

Bhadriraju, Bhumika

United states

Paul, Snigdha

United states

Prasad, Chetnaa

United states

Madhavan, Maahi

United states

Shetty, Lekha Hanumant

United states

Doshi, Nikhar Pinku

United states

Vallabhaneni, Sasha

United states

Ahmed, Muhammad

United states

Bhatia, Sahir

United states

Jhamb, Adnit

United states

Garg, Sahil

United states

Prasad, Sabrish G

United states

Krishna, Advaith

United states

Sudini, Nitish Reddy

United states

Singh Gill, Amrinder

United states

Taj, Rayaan

United states

Appidi, Ritvik Reddy

United states

Kappa, Adit

United states

Chopra, Taranum

United states

Ganesh, Saideep

United states