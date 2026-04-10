Hayden Rashidi Walsh

Hayden Rashidi Walsh

bowler

Full name:Hayden Rashidi Walsh
Nationality:USA

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2238305174
Innings2232474765
Overs164.4103.5587.3337.3199.1
Balls-----
Maidens105571
Runs891824238718251596
Wickets2831634866
Avg31.8226.5837.8838.0224.18
SR35.2820.0955.9542.1818.1
Eco5.417.934.065.48.01
BB53855
4w10511
5w10211
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2238305174
Innings1217493527
Not outs373711
Runs155150616517251
Balls Faced2121550735239
Avg17.221513.3918.4615.68
SR73.1196.77070.34105.02
Fours19904412
Fifties00110
Sixies150812
Highest4628865730
Hundreds00000

Hayden Rashidi Walsh Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Hayden Walsh Jr News

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First hand news about cricketer Hayden Walsh Jr is gathered here especially for you, you can find out his training plan, his motivation to go out and win every time and the tournaments he will be participating in.

IND vs WI 2022, 3rd ODI | Internet reacts as Suryakumar Yadav gets heavy flak after throwing his wicket away in callous fashion

IND vs WI 2022, 3rd ODI | Internet reacts as Suryakumar Yadav gets heavy flak after throwing his wicket away in callous fashion

Suryakumar Yadav was in sublime form in T20Is against England last month scoring loads of runs in three matches. However, he is going through a lean patch in ODIs in the ongoing series against West Indies, receiving a lot of criticism from fans after getting dismissed cheaply in the third ODI.

Hayden Walsh Jr11:37 AM, 17 October, 2021

T20 World Cup 2021 | The inexperience of our spinners can work in our favour, believes Kieron Pollard

Hayden Walsh Jr04:24 PM, 17 July, 2021

Positives that West Indies can draw from their 4-1 trashing against Australia

Hayden Walsh Jr10:19 AM, 17 July, 2021

WI vs AUS | We wanted to win 5-0 but will take a 4-1 and it was good learning curve for me, admits Nicholas Pooran

Hayden Walsh Jr05:01 PM, 13 July, 2021

WI vs AUS | Australian batsmen haven’t adapted well and I’m a guilty party, admits Moises Henriques

Another Players

D Oliveira, Brett

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Bracewell, Michael

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Jones, Cameron William

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Gibbon, Ben

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Waite, Matthew

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Cox, Oliver Hugo

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Cornall, Taylor Ryan

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Finch, Adam

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Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

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