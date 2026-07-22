George Harry Rhodes

George Harry Rhodes

all rounder

Full name:George Harry Rhodes
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches341820
Innings271311
Overs195.590.019.0
Balls---
Maidens1710
Runs806499164
Wickets71210
Avg115.1441.5816.4
SR167.854511.4
Eco4.115.548.63
BB234
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches341820
Innings621415
Not outs826
Runs1212306103
Balls Faced3078353103
Avg22.4425.511.44
SR39.3786.68100
Fours165347
Fifties710
Sixies140
Highest9010630
Hundreds010

George Harry Rhodes Schedule & Results

One-Day Cup

ResultLeicestershire vs Gloucestershire

Leicestershire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Kibworth Cricket Club New Ground

LEI

LEI

239

GLO

GLO

235

ResultSurrey vs Leicestershire

Surrey vs Leicestershire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

270

LEI

LEI

273

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

362

LAN

LAN

383

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

One-Day Cup

Trent Bridge

NOT

NOT

200

LEI

LEI

199

ResultNorthamptonshire vs Leicestershire

Northamptonshire vs Leicestershire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

246

LEI

LEI

248

ResultLeicestershire vs Somerset

Leicestershire vs Somerset

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

289

SOM

SOM

125

ResultLeicestershire vs Warwickshire

Leicestershire vs Warwickshire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

222

WAR

WAR

220

UpcomingKent vs Leicestershire

Kent vs Leicestershire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

LEI

LEI

Another Players

Cox, Ben

Cox, Ben

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Naseem Shah

Naseem Shah

Mulder, Wiaan

Mulder, Wiaan

Ramji, Uttam

Ramji, Uttam

Budinger, SG

Budinger, SG

Kishore, R Sai

Kishore, R Sai

Amin, Umar

Amin, Umar

Krishna, Prasidh

Krishna, Prasidh