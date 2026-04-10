Louis Philip James Kimber

County Championship
Surrey vs Leicestershire
County Championship
SUR
(96 ov.) 412/6
LEI
Kent vs Northamptonshire
County Championship
KEN
NOR
(91 ov.) 409/1
Northamptonshire vs Middlesex
County Championship
NOR
MID
(73 ov.) 284/6
Glamorgan vs Leicestershire
County Championship
GLA
(96 ov.) 334/7
LEI
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Northamptonshire vs Worcestershire
County Championship
NOR
(0 ov.) 40/0
WOR
306
Sussex vs Leicestershire
County Championship
SUS
(0 ov.) 3/0
LEI
328
Derbyshire vs Northamptonshire
County Championship
DER
(92 ov.) 342/3
NOR
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Lancashire vs Northamptonshire
County Championship
LAN
NOR
Northamptonshire vs Kent
County Championship
NOR
KEN
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Northamptonshire vs Derbyshire
County Championship
NOR
DER
Middlesex vs Northamptonshire
County Championship
MID
NOR