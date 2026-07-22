James David Keast

One-Day Cup
Leicestershire vs Gloucestershire
One-Day Cup
Kibworth Cricket Club New Ground
LEI
239
GLO
235
Surrey vs Leicestershire
One-Day Cup
Woodbridge Road
SUR
270
LEI
273
Leicestershire vs Lancashire
One-Day Cup
Grace Road
LEI
362
LAN
383
Nottinghamshire vs Leicestershire
One-Day Cup
Trent Bridge
NOT
200
LEI
199
Northamptonshire vs Leicestershire
One-Day Cup
County Ground
NOR
246
LEI
248
Leicestershire vs Somerset
One-Day Cup
Grace Road
LEI
289
SOM
125
Leicestershire vs Warwickshire
One-Day Cup
Grace Road
LEI
222
WAR
220
Kent vs Leicestershire
One-Day Cup
Kent County Cricket Ground
KEN
LEI