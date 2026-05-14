Manish Pandey News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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He Started IPL with a Hundred But Never Repeated It Again

He Started IPL with a Hundred But Never Repeated It Again

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Winning Maharaja Trophy will be another tick mark on my resume, acclaims Mysore Warriors' Manish Pandey

Winning Maharaja Trophy will be another tick mark on my resume, acclaims Mysore Warriors' Manish Pandey

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IPL 2023, CSK vs DC | Twitter shocked as Manish Pandey's indecisiveness barbeques Marsh in middle of pitch

IPL 2023, CSK vs DC | Twitter shocked as Manish Pandey's indecisiveness barbeques Marsh in middle of pitch

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Sanju was batting well, so I thought he should have gotten games over me, acknowledges Manish Pandey

Sanju was batting well, so I thought he should have gotten games over me, acknowledges Manish Pandey

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IPL 2022, LSG vs MI | Twitter reacts to Rohit Sharma's brilliant fielding effort against LSG

IPL 2022, LSG vs MI | Twitter reacts to Rohit Sharma's brilliant fielding effort against LSG

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IPL 2022, MI vs LSG | Twitter reacts as Rohit Sharma celebrates a one-bounce catch in hilarious manner

IPL 2022, MI vs LSG | Twitter reacts as Rohit Sharma celebrates a one-bounce catch in hilarious manner

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IPL 2022, LSG vs SRH | We need to learn playing risk-free cricket as a batting unit, asserts KL Rahul

IPL 2022, LSG vs SRH | We need to learn playing risk-free cricket as a batting unit, asserts KL Rahul

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IPL 2022 | Virender Sehwag shares a cheeky take on Krunal Pandya and Deepak Hooda bought by Lucknow Super Giants

IPL 2022 | Virender Sehwag shares a cheeky take on Krunal Pandya and Deepak Hooda bought by Lucknow Super Giants

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IPL 2022 | Reports: Manish Pandey to replace Virat Kohli as Royal Challengers Bangalore captain

IPL 2022 | Reports: Manish Pandey to replace Virat Kohli as Royal Challengers Bangalore captain

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Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22 | Twitter reacts as Shahrukh Khan's last-ball six seals Tamil Nadu's third title win

Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22 | Twitter reacts as Shahrukh Khan's last-ball six seals Tamil Nadu's third title win

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T20 World Cup 2021 | Virat Kohli asked me to be prepared as an opener, reveals Ishan Kishan

T20 World Cup 2021 | Virat Kohli asked me to be prepared as an opener, reveals Ishan Kishan

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SRH vs MI | Too many team changes did not work, says Manish Pandey as SRH end IPL 2021 campaign with just 3 wins

SRH vs MI | Too many team changes did not work, says Manish Pandey as SRH end IPL 2021 campaign with just 3 wins

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IPL 2021 | Manish Pandey returns after four-match snub to make captaincy debut for SRH

IPL 2021 | Manish Pandey returns after four-match snub to make captaincy debut for SRH

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Why Suryakumar Yadav’s Test call-up is a damning indictment of India’s celebrated ‘A’ system

Why Suryakumar Yadav’s Test call-up is a damning indictment of India’s celebrated ‘A’ system

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SL vs IND | Manish Pandey was the most disappointing, might not play an ODI again, opines Virender Sehwag

SL vs IND | Manish Pandey was the most disappointing, might not play an ODI again, opines Virender Sehwag

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SL vs IND | Winners and losers from the ODIs ft. Ravi Shastri, Prasidh Krishna and Manish Pandey

SL vs IND | Winners and losers from the ODIs ft. Ravi Shastri, Prasidh Krishna and Manish Pandey

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Evaluating India's potential playing XI for Sri Lanka ODIs ft. Possible contenders and SC's picks 

Evaluating India's potential playing XI for Sri Lanka ODIs ft. Possible contenders and SC's picks 

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Redemption the overarching theme as ‘second string' India aim to conquer Lankan Soil

Redemption the overarching theme as ‘second string' India aim to conquer Lankan Soil

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In or out - Rating every Indian probable's World T20 chances based on their IPL 2021 showing

In or out - Rating every Indian probable's World T20 chances based on their IPL 2021 showing

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How the incompetence of SRH’s management extended well beyond the alienation of David Warner

How the incompetence of SRH’s management extended well beyond the alienation of David Warner

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Have a Tuesday to remember by placing these three bets from Hyderabad vs Mumbai

Have a Tuesday to remember by placing these three bets from Hyderabad vs Mumbai

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IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: RR vs SRH - No Warner, n̶o̶ ̶p̶a̶r̶t̶y̶ no Sunrisers

IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: RR vs SRH - No Warner, n̶o̶ ̶p̶a̶r̶t̶y̶ no Sunrisers

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Twitter reacts to Manish Pandey inventing new shot by unleashing front-kick uppercut

Twitter reacts to Manish Pandey inventing new shot by unleashing front-kick uppercut

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IPL 2021 | We’d love to make minimal changes and have a settled side, admits Trevor Bayliss

IPL 2021 | We’d love to make minimal changes and have a settled side, admits Trevor Bayliss

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Twitter reacts as ‘flying’ Faf du Plessis leaves everyone stunned with an acrobatic effort

Twitter reacts as ‘flying’ Faf du Plessis leaves everyone stunned with an acrobatic effort

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IPL 2021 | Was a harsh call to leave out Manish Pandey from the playing XI, admits David Warner

IPL 2021 | Was a harsh call to leave out Manish Pandey from the playing XI, admits David Warner

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IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: SRH vs DC - Delhi Capitals survive Kane-Suchith scare to win super over thriller

IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: SRH vs DC - Delhi Capitals survive Kane-Suchith scare to win super over thriller

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