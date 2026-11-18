International League T20
Dubai Capitals vs Abu Dhabi Knight Riders
International League T20
DUB
ABU
Dubai Capitals vs Desert Vipers
International League T20
DUB
DES
Sharjah Warriors vs Dubai Capitals
International League T20
SHA
DUB
Dubai Capitals vs Gulf Giants
International League T20
DUB
GUL
Dubai Capitals vs Mi Emirates
International League T20
DUB
EMI
Dubai Capitals vs Desert Vipers
International League T20
DUB
DES
Dubai Capitals vs Sharjah Warriors
International League T20
DUB
SHA
Dubai Capitals vs Gulf Giants
International League T20
DUB
GUL
Dubai Capitals vs Mi Emirates
International League T20
DUB
EMI
Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals
International League T20
ABU
DUB