Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals T20i International League T20 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Abdul Manan
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Asalanka Charith
batsman
Atal Sediqullah
batsman
Chand Unmukt
batsman
Bidaisee Navin
batsman
Chowdary Mayank
batsman
Chenthamara Anudeep
bowler
Garton George
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Currie Scott
bowler
Idrees Adnan
all rounder
Farooq Muhammad
no information yet
Livingstone Liam
all rounder
Jahangir Shayan
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Khan Farhan
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Pierre Khary
all rounder
Nabi Mohammad
all rounder
Russell Andre
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Najeeb Usman
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Neesham James
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Sharafu Alishan
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Match has not started yet