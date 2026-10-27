Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals T20i International League T20 14.12.2026

T20i

ABU
ABU
DUB
DUB

Playing

ABU
ABU
DUB
DUB
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Idrees Adnan

all rounder

Farooq Muhammad

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Khan Farhan

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Pierre Khary

all rounder

Nabi Mohammad

all rounder

Russell Andre

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Bench

ABU
ABU
DUB
DUB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet