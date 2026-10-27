Match details Dubai Capitals vs Desert Vipers T20i International League T20 06.12.2026

T20i

DUB
DUB
DES
DES

Match Info

Match:International League T20 2026
Date:Saturday, November 21, 2026 - Sunday, December 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 06, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Dubai Capitals Squad

PlayersAlbert Toby Edward, Atal Sediqullah, Bidaisee Navin, Chenthamara Anudeep, Cox Jordan, Currie Scott, Farooq Muhammad, Jahangir Shayan, Khan Farhan, Mallikarjuna Ritesh, Mills Tymal, Nabi Mohammad, Naib Gulbadin, Najeeb Usman, Neesham James, Powell Rovman, Salamkheil Waqar, Ugarkar Rushil, Wakhare Akshay
Benchno information yet

Desert Vipers Squad

PlayersAhmad Noor, Ahmad Qais, Aravind Vritiya, Baraki Faisal Khan, Bruce Tom, Curran Sam, Dawoodzai Faridoon, Ferguson Lockie, Gohar Zafar, Gous Andries, Hasaranga Wanindu, Holden Max, Khan Matiullah, Lawrence Dan, Muyeye Tawanda, Nawaz Hasan, Pahal Sanjay, Payne David, Shah Naseem, Tahir Bilal, Tanveer Khuzaima Bin, Tariq Usman, Zaman Fakhar
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet