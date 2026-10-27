Squads Dubai Capitals vs Desert Vipers T20i International League T20 06.12.2026

T20i

DUB
DUB
DES
DES

Playing

DUB
DUB
DES
DES
First TeamSecond Team
Aravind Vritiya

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Bruce Tom

batsman

Curran Sam

all rounder

Farooq Muhammad

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Farhan

all rounder

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Holden Max

batsman

Naib Gulbadin

all rounder

Neesham James

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Nawaz Hasan

no information yet

Salamkheil Waqar

no information yet

Pahal Sanjay

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

DUB
DUB
DES
DES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet