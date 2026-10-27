Squads Dubai Capitals vs Desert Vipers T20i International League T20 06.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Ahmad Noor
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Ahmad Qais
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Aravind Vritiya
wicket keeper
Chenthamara Anudeep
bowler
Baraki Faisal Khan
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Bruce Tom
batsman
Currie Scott
bowler
Curran Sam
all rounder
Farooq Muhammad
no information yet
Dawoodzai Faridoon
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Khan Farhan
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Gous Andries
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Nabi Mohammad
all rounder
Holden Max
batsman
Naib Gulbadin
all rounder
Khan Matiullah
bowler
Najeeb Usman
batsman
Lawrence Dan
batsman
Neesham James
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Powell Rovman
all rounder
Nawaz Hasan
no information yet
Salamkheil Waqar
no information yet
Pahal Sanjay
all rounder
Ugarkar Rushil
all rounder
Payne David
bowler
Wakhare Akshay
bowler
Shah Naseem
bowler
Match has not started yet