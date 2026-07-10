T20 Blast, Women
Warwickshire vs Hampshire
T20 Blast, Women
WAR
166
HAM
167
Surrey vs Hampshire
T20 Blast, Women
SUR
136
HAM
132
Hampshire vs Durham
T20 Blast, Women
HAM
129
DUR
131
bowler
|Full name:
|Megan Bishop
|League
|T20
|Matches
|4
|Innings
|4
|Overs
|14.3
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|68
|Wickets
|5
|Avg
|13.6
|SR
|17.4
|Eco
|4.68
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|4
|Innings
|4
|Not outs
|1
|Runs
|21
|Balls Faced
|29
|Avg
|7
|SR
|72.41
|Fours
|2
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|18
|Hundreds
|0
T20 Blast, Women
WAR
166
HAM
167
T20 Blast, Women
SUR
136
HAM
132
T20 Blast, Women
HAM
129
DUR
131
One-Day Cup, League 2, Women
DER
203
WOR
304
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
296
KEN
297