Megan Bishop

Megan Bishop

bowler

Full name:Megan Bishop

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Worcestershire Rapids Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs14.3
Balls-
Maidens0
Runs68
Wickets5
Avg13.6
SR17.4
Eco4.68
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings4
Not outs1
Runs21
Balls Faced29
Avg7
SR72.41
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest18
Hundreds0

Megan Bishop Schedule & Results

Another Players

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Bishop, Megan

Bishop, Megan

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