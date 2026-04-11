Ella McCaughan

Ella McCaughan

batsman

Full name:Ella McCaughan
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Manchester Super Giants Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs56
Balls Faced114
Avg18.66
SR49.12
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest15
Hundreds0

Ella McCaughan Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Morris, Fi

Morris, Fi

Jones, Hannah

Jones, Hannah

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Burns, Erin

Burns, Erin

Lamb, Emma

Lamb, Emma

Collins, Danielle

Collins, Danielle

Mullan, Daisy

Mullan, Daisy

Wolvaardt, Laura

Wolvaardt, Laura