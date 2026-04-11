Naomi Dattani

Naomi Dattani

all rounder

Full name:Naomi Dattani
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Middlesex Women

Southern Brave Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches27
Innings7
Overs15.5
Balls-
Maidens0
Runs109
Wickets10
Avg10.9
SR9.5
Eco6.88
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches27
Innings11
Not outs4
Runs59
Balls Faced84
Avg8.42
SR70.23
Fours4
Fifties0
Sixies1
Highest12
Hundreds0

Naomi Dattani Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

Bouchier, Maia

Bouchier, Maia

Morris, Fi

Morris, Fi

Taylor, Mary

Taylor, Mary

Taylor, Stafanie

Taylor, Stafanie

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Moore, Kalea

Moore, Kalea