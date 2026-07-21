Oliver James Hunt

Oliver James Hunt

Full name:Oliver James Hunt
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey

Oliver James Hunt Schedule & Results

One-Day Cup

ResultLancashire vs Surrey

Lancashire vs Surrey

One-Day Cup

The Cricket Field

LAN

LAN

280

SUR

SUR

285

ResultSurrey vs Leicestershire

Surrey vs Leicestershire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

270

LEI

LEI

273

ResultSurrey vs Northamptonshire

Surrey vs Northamptonshire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

258

NOR

NOR

254

ResultWarwickshire vs Surrey

Warwickshire vs Surrey

One-Day Cup

Edgbaston

WAR

WAR

341

SUR

SUR

296

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

292

SUR

SUR

311

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

One-Day Cup

Kennington Oval

SUR

SUR

286

KEN

KEN

191

ResultSomerset vs Surrey

Somerset vs Surrey

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

368

SUR

SUR

180

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar

Griffiths, Luke

Griffiths, Luke

Steel, Cameron

Steel, Cameron