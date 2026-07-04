Sachitha Jayathilake

Sachitha Jayathilake

all rounder

Full name:Sachitha Jayathilake
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Nsl

Dambulla Sixers

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches133037
Innings122529
Overs46.1158.086.0
Balls---
Maidens8100
Runs146753576
Wickets62322
Avg24.3332.7326.18
SR46.1641.2123.45
Eco3.164.766.69
BB234
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches133037
Innings182734
Not outs1511
Runs648708506
Balls Faced957815446
Avg38.1132.1822
SR67.7186.87113.45
Fours523825
Fifties641
Sixies323424
Highest1407163
Hundreds100

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Edirisinghe, Chamikara

Edirisinghe, Chamikara

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Gimhan Liyanage, Sithara

Gimhan Liyanage, Sithara

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh