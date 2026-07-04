Sachitha Jayathilake
all rounder
|Full name:
|Sachitha Jayathilake
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|30
|37
|Innings
|12
|25
|29
|Overs
|46.1
|158.0
|86.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|8
|10
|0
|Runs
|146
|753
|576
|Wickets
|6
|23
|22
|Avg
|24.33
|32.73
|26.18
|SR
|46.16
|41.21
|23.45
|Eco
|3.16
|4.76
|6.69
|BB
|2
|3
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|30
|37
|Innings
|18
|27
|34
|Not outs
|1
|5
|11
|Runs
|648
|708
|506
|Balls Faced
|957
|815
|446
|Avg
|38.11
|32.18
|22
|SR
|67.71
|86.87
|113.45
|Fours
|52
|38
|25
|Fifties
|6
|4
|1
|Sixies
|32
|34
|24
|Highest
|140
|71
|63
|Hundreds
|1
|0
|0